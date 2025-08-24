Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

इको-फ्रेंडली: जेल की मिट्टी से कैदियों ने बनाई गणेशजी की 150 प्रतिमाएं

सेंट्रल जेल रायपुर की मिट्टी से कैदियों द्वारा 150 गणेशजी की इको-फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई गई हैं। गणेशोत्सव को देखते हुए इन प्रतिमाओं को जेल के शॉपिंग मॉल (उत्थान) के साथ ही स्टॉल लगाकर प्रदर्शनी और बेहद किफायती दरों पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

रायपुर

Rabindra Rai

Aug 24, 2025

इको-फ्रेंडली: जेल की मिट्टी से कैदियों ने बनाई गणेशजी की 150 प्रतिमाएं
इको-फ्रेंडली: जेल की मिट्टी से कैदियों ने बनाई गणेशजी की 150 प्रतिमाएं

27 अगस्त को इसकी स्थापना की तैयारी

वहीं जेल के भीतर 27 अगस्त को इसकी स्थापना की तैयारी चल रही है। 10 दिनी महोत्सव के बाद प्रतिमाओं को जेल में बनाए गए कुंड में ही विसर्जन किया जाएगा। इको-फ्रेंडली होने के कारण इससे पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। बता दें कि जेल की 2 क्विंटल मिट्टी से प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। जेल प्रशासन द्वारा रंग और अन्य संसाधन कैदियों को उपलब्ध कराए गए हैं।

2 फीट उंची प्रतिमाएं

कैदियों द्वारा बनाई गई1 से 2 फीट की आर्कषक प्रतिमाओं की कीमत 51 रुपए से 351 रुपए तक रखी गई है। नो-प्राॅफिट नो लॉस की तर्ज पर प्रतिमाओं को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। जेल प्रशासन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके भीतर छिपी कला को निखारने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनती हैं। इससे कैदियों को न केवल आत्मविश्वास मिलता है, बल्कि उनका पुनर्वास भी सशक्त रूप से संभव हो पाता है। बता दें कि प्रतिमाओं का निर्माण आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी भोजराम, सुजीत, खेलन, भेषन, दीपक और हेमंत द्वारा किया गया है।

आस्था के साथ पर्यावरण का संगम

गणेशजी की प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी प्रतिमाओं के विपरीत, कैदियों द्वारा मिट्टी से प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। यह विसर्जन के बाद पर्यावरण को किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। यह पहल आस्था और पर्यावरण संरक्षण दोनों का सुंदर संगम प्रस्तुत करती है।

पुनर्वास की दिशा में कदम

केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों के सर्वांगीण विकास एवं पुनर्वास के उद्देश्य से विभिन्न तरह के रचनात्मक और कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर्व के अवसर पर कैदियों द्वारा मिट्टी से भगवान गणेश की सुंदर एवं पर्यावरण हितैषी प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। जेल के भीतर इसकी स्थापना के साथ ही आम लोगों के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।
योगेश क्षत्री सेंट्रल जेल अधीक्षक रायपुर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 12:46 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / इको-फ्रेंडली: जेल की मिट्टी से कैदियों ने बनाई गणेशजी की 150 प्रतिमाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.