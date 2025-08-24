इको-फ्रेंडली: जेल की मिट्टी से कैदियों ने बनाई गणेशजी की 150 प्रतिमाएं

कैदियों द्वारा बनाई गई1 से 2 फीट की आर्कषक प्रतिमाओं की कीमत 51 रुपए से 351 रुपए तक रखी गई है। नो-प्राॅफिट नो लॉस की तर्ज पर प्रतिमाओं को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया है। जेल प्रशासन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने, उनके भीतर छिपी कला को निखारने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनती हैं। इससे कैदियों को न केवल आत्मविश्वास मिलता है, बल्कि उनका पुनर्वास भी सशक्त रूप से संभव हो पाता है। बता दें कि प्रतिमाओं का निर्माण आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी भोजराम, सुजीत, खेलन, भेषन, दीपक और हेमंत द्वारा किया गया है।