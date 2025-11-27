मेडिकल कॉलेजों में घोटाला… छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में ED की छापामारी, मचा हड़कंप

ED Raid in Chhattisgarh (File Photo)
ED Raid in CG: प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कथित रिश्वतखोरी और भारी अनियमितताओं से जुड़े एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज छापामार कार्रवाई की है। ( CG News ) यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में एक साथ जारी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली मुख्यालय से विशेष रूप से भेजी गई ईडी की टीमें इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही हैं। इधर इस कार्रवाई से मेडिकल क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार मामला मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, सीटों की खरीद-फरोख्त और प्रवेश प्रक्रिया में करोड़ों की हेराफेरी से जुड़ा है। आरोप है कि कई राज्यों में निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालकों और दलालों द्वारा कुछ अधिकारियों की मदद से छात्रों से मोटी रकम लेकर सीटें आवंटित की जा रही थीं। इस बड़े नेटवर्क पर ईडी की नजर थी। वहीं आज एक साथ 10 राज्यों में दबिश दी।
ईडी की टीम आज सुबह से ही रायपुर समेत अन्य जिलों कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन जगहों में यह कार्रवाई जारी है। सूत्रों की माने तो ईडी की छापेमारी में कई संदिग्ध लेन-देन के दस्तावेज मिले हैं। वहीं जांच पूरी होने के बाद ही इसका खुलासा किया जाएगा।
