मेडिकल कॉलेजों में घोटाला… छत्तीसगढ़ सहित 10 राज्यों में ED की छापामारी, मचा हड़कंप

ED Raid in CG: प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में कथित रिश्वतखोरी और भारी अनियमितताओं से जुड़े एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज छापामार कार्रवाई की है। ( CG News ) यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में एक साथ जारी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली मुख्यालय से विशेष रूप से भेजी गई ईडी की टीमें इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व कर रही हैं। इधर इस कार्रवाई से मेडिकल क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।