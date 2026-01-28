Election 2026: चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के 30 IAS-IPS अधिकारियों को बनाया ऑब्जर्वर, 5 राज्यों में करेंगे निगरानी, देखें लिस्ट

चुनाव आयोग। (फोटो- आईएएनएस)
Election 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर छत्तीसगढ़ के 30 वरिष्ठ अधिकारियों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इनमें 25 IAS और 5 IPS अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों की तैनाती असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए की गई है।
निर्वाचन आयोग द्वारा यह कदम चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। नियुक्त ऑब्जर्वर चुनावी तैयारियों, आदर्श आचार संहिता के पालन, मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे।
ऑब्जर्वर बनाए गए IAS अधिकारियों में रितु सेन, सिद्धार्थ कोमल परदेसी, नीलम नामदेव एक्का, एस. प्रकाश, भुवनेश यादव, एस. भारती दासन, अंकित आनंद, मो. कैसर अब्दुल हक, समी आबिदी, हिमशिखर गुप्ता, शिखा राजपूत तिवारी, राजेश सिंह राणा, अवनीश कुमार शरण, धर्मेश कुमार साहू, पदुम सिंह एल्मा, रमेश कुमार शर्मा, सारांश मित्तर, रिमी जुएस एक्का, संजीव कुमार झा, तारन प्रकाश सिन्हा, पुष्पेंद्र कुमार मीणा, रजत बंसल, जगदीश सोनकर, विनीत नंदनवार और रितुराज रघुवंशी शामिल हैं।
इसके अलावा IPS अधिकारी आनंद छाबड़ा, रतन लाल डांगी, अजय कुमार यादव, अंकित कुमार गर्ग और बद्रीनारायण मीणा को भी निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त ये अधिकारी संबंधित राज्यों में चुनावी व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी भी अनियमितता की रिपोर्ट आयोग को सौंपेंगे।
