Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

जगदलपुर-रायपुर मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, इस वजह से लिए ये बड़ा फैसला, जानें

Raipur News: दिवाली त्योहार के चलते शहर में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इससे कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इसके चलते पचपेड़ीनाका इलाके में शाम को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 17, 2025

Traffic (फोटो सोर्स : Social Media)

Traffic (फोटो सोर्स : Social Media)

Entry of vehicles banned on Jagdalpur-Raipur road: दिवाली त्योहार के चलते शहर में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इससे कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इसके चलते पचपेड़ीनाका इलाके में शाम को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस ओर से शहर में जगदलपुर-रायपुर रोड के भारी वाहन प्रवेश करते हैं। इससे लगातार जाम लग रहा था। इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और वाहन संचालकों की बैठक हुई। इसमें भारी वाहनों को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि पचपेड़ीनाका और संतोषी नगर चौक से भारी वाहन आते हैं और रिंग रोड में निकलते हैं। इस दौरान भारी वाहनों के चलते ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं।

राज्योत्सव के समय भी ऐसी व्यवस्था

इस मार्ग से आने वाले आयरन ओर, कोयला और सीमेंट लोड भारी मालवाहक वाहनों को अभनपुर के आगे चंडी मोड़ के पास तथा पुराना धमतरी रोड में भरेंगाभाठा से आगे सड़क किनारे सुरक्षित स्थानों में रोक दिया जाएगा। फिर रात 9 बजे के बाद सभी वाहन शहर में प्रवेश करेंगे। तब तक शहर में भीड़ कम हो जाएगी। इसी तरह की व्यवस्था राज्योत्सव के समय भी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

नान घोटाले में IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली जमानत, लेकिन जेल में रहेंगे टुटेजा, जानें वजह
रायपुर
जमानत (photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Oct 2025 02:50 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / जगदलपुर-रायपुर मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, इस वजह से लिए ये बड़ा फैसला, जानें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव को लेकर CM साय का दावा! NDA की बनेगी प्रचंड बहुमत वाली सरकार, नितिन नबीन के नामांकन में हुए शामिल

बिहार चुनाव को लेकर CM साय का दावा! NDA (photo-patrika)
रायपुर

Chitrakote Waterfalls: चित्रकोट वॉटरफॉल को मिलेगा ग्लोबल डेस्टिनेशन का दर्जा, उदयपुर सम्मेलन में बनी सहमति…

चित्रकोट जलप्रपात (फोटो सोर्स- विकिपीडिया)
रायपुर

350 करोड़ की घटिया दवा की बिक्री… मेडिकल के कारोबार में चला रहा बड़ा खेल, फिर भी कार्रवाई नहीं

CG News, Medical news
रायपुर

फिर कानून पर चला रसूख का पहिया, चेकिंग के दौरान सिपाही पर कार चढ़ाने की कोशिश, अब तक 48 पुलिसकर्मियों पर हमला

चेकिंग कर रहे सिपाही पर चढ़ाई कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

नान घोटाले में IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली जमानत, लेकिन जेल में रहेंगे टुटेजा, जानें वजह

जमानत (photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.