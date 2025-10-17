जगदलपुर-रायपुर मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, इस वजह से लिए ये बड़ा फैसला, जानें

Entry of vehicles banned on Jagdalpur-Raipur road: दिवाली त्योहार के चलते शहर में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। इससे कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है। इसके चलते पचपेड़ीनाका इलाके में शाम को भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस ओर से शहर में जगदलपुर-रायपुर रोड के भारी वाहन प्रवेश करते हैं। इससे लगातार जाम लग रहा था। इसको देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और वाहन संचालकों की बैठक हुई। इसमें भारी वाहनों को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया है।