EOW-ACB Raid: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में ACB-EOW की रेड, 20 ठिकानों पर चल रही जांच

डीएमएफ घोटाले की जांच के लिए बिलासपुर में शराब घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अशोक टुटेजा के निवास पर EOW और एसीबी की संयुक्त टीम पहुंची। इधर दुर्ग जिले के भिलाई में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। धमतरी की पूर्व विधायक जया बेन दोषी के पोते केतन दोषी के महालक्ष्मी ग्रीस स्थित घर में भी दबिश दी।