रायपुर

EOW-ACB Raid: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में ACB-EOW की रेड, 20 ठिकानों पर चल रही जांच

EOW-ACB Raid: आबकारी और DMF से जुड़े मामलों की जांच के तहत ACB-EOW की टीमों ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत अन्य शहरों में छापामार कार्रवाई की है…

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 23, 2025

EOW- ACB raid in cg

दस्तावेज साथ लेकर गए अधिकारी ( Photo - Patrika )

EOW-ACB Raid: आबकारी और DMF से जुड़े मामलों की जांच में आज ACB-EOW की टीमों ने प्रदेश के 20 जगहों में छापामार कार्रवाई की है। ( CG News ) रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में कार्रवाई जारी है। रायपुर में कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोरा लॉ-विस्टा कॉलोनी में टीम ने दबिश दी।

EOW-ACB Raid: अनिल टुटेजा के रिश्तेदार के घर रेड

डीएमएफ घोटाले की जांच के लिए बिलासपुर में शराब घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अशोक टुटेजा के निवास पर EOW और एसीबी की संयुक्त टीम पहुंची। इधर दुर्ग जिले के भिलाई में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। धमतरी की पूर्व विधायक जया बेन दोषी के पोते केतन दोषी के महालक्ष्मी ग्रीस स्थित घर में भी दबिश दी।

कोंडगांव में व्यवसायी कोणार्क जैन के घर और अन्य ठिकानों पर तड़के दबिश दी। जांच पूरी होने के बाद टीम दोपहर 1 बजे घर से निकली। जांच के दौरान एसीबी की टीम व्यवसायी के प्रतिष्ठान पहुंची, जहां बंद दुकान का ताला खुलवाकर जांच की। बता दें कि डीएमफ घोटाले के मामले में यह कार्रवाई हुई है।

पशु चिकित्सक के ठिकानों पर रेड

इसके अलावा सरगुजा में EOW-ACB की टीम ने पशु चिकित्सक डॉ. तनवीर अहमद और अंबिकापुर के सत्तीपारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर रेड की। टीम यहां वित्तीय लेन-देन और विभागीय रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।

Updated on:

23 Nov 2025 02:33 pm

Published on:

23 Nov 2025 02:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / EOW-ACB Raid: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में ACB-EOW की रेड, 20 ठिकानों पर चल रही जांच

