EOW-ACB Raid: रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में ACB-EOW की रेड, 20 ठिकानों पर चल रही जांच

दस्तावेज साथ लेकर गए अधिकारी ( Photo - Patrika )
EOW-ACB Raid: आबकारी और DMF से जुड़े मामलों की जांच में आज ACB-EOW की टीमों ने प्रदेश के 20 जगहों में छापामार कार्रवाई की है। ( CG News ) रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोंडागांव और अंबिकापुर में कार्रवाई जारी है। रायपुर में कारोबारी और सप्लायर हरपाल अरोरा लॉ-विस्टा कॉलोनी में टीम ने दबिश दी।
डीएमएफ घोटाले की जांच के लिए बिलासपुर में शराब घोटाले के आरोपी अनिल टुटेजा के रिश्तेदार अशोक टुटेजा के निवास पर EOW और एसीबी की संयुक्त टीम पहुंची। इधर दुर्ग जिले के भिलाई में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। धमतरी की पूर्व विधायक जया बेन दोषी के पोते केतन दोषी के महालक्ष्मी ग्रीस स्थित घर में भी दबिश दी।
कोंडगांव में व्यवसायी कोणार्क जैन के घर और अन्य ठिकानों पर तड़के दबिश दी। जांच पूरी होने के बाद टीम दोपहर 1 बजे घर से निकली। जांच के दौरान एसीबी की टीम व्यवसायी के प्रतिष्ठान पहुंची, जहां बंद दुकान का ताला खुलवाकर जांच की। बता दें कि डीएमफ घोटाले के मामले में यह कार्रवाई हुई है।
इसके अलावा सरगुजा में EOW-ACB की टीम ने पशु चिकित्सक डॉ. तनवीर अहमद और अंबिकापुर के सत्तीपारा निवासी सप्लायर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर रेड की। टीम यहां वित्तीय लेन-देन और विभागीय रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग