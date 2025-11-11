हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च…

साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का राज्य स्तरीय आवास मेला प्रदेश की आवासीय विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। सबके लिए आवास के लक्ष्य की दिशा में एक सार्थक और ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगा। समाज के कमजोर वर्गों से लेकर मध्यम आय वर्ग तक के परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराएगा। राज्य स्तरीय आवास मेला केवल घरों का नहीं, बल्कि सपनों को आकार देने का उत्सव है जहां हर परिवार अपने भविष्य की नई नींव रखेगा।