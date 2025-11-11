Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च…

CG News: छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने प्रदेशवासियों को सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 11, 2025

हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च...(photo-patrika)

PM Awas Yojana हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ स्थापना के रजत जयंती वर्ष में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने प्रदेशवासियों को सुलभ और किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राजधानी के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में 23 से 25 नवम्बर तक राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित करेगा।

इस मेले में प्रदेश भर की आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की विस्तृत जानकारी एक ही मंच पर उपलब्ध होगी। साथ ही आवासीय योजनाओं की स्पॉट बुकिंग सुविधा, बैंक ऋण सहायता तथा पंजीकरणकर्ताओं के लिए आकर्षक उपहार जैसी विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी।

CG News: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की तैयारी पूरी

इस दौरान हाउसिंग बोर्ड प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 2000 करोड़ रुपए की नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ करेगा। इन योजनाओं में लगभग 70 प्रतिशत आवासीय संपत्तियां समाज के कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित रहेंगी। चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य हर परिवार को अपना पक्का घर उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला प्रदेशवासियों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2027 तक प्रत्येक परिवार के पास अपनी पक्की छत हो।

हजारों ने संपत्तियों में गहरी रुचि दिखाई

हाल ही में सम्पन्न राज्योत्सव-2025 के दौरान गृह निर्माण मंडल ने नवा रायपुर स्थित मेला स्थल पर अपनी विभिन्न योजनाओं की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसे नागरिकों का भरपूर प्रतिसाद मिला। हजारों आगंतुकों ने हाउसिंग बोर्ड के स्टॉल का भ्रमण कर संपत्तियों में गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भी स्टॉल का अवलोकन कर हाउसिंग बोर्ड के कार्यों की सराहना की थी।

सपनों को आकार देने का उत्सव: सीएम

साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का राज्य स्तरीय आवास मेला प्रदेश की आवासीय विकास यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ेगा। सबके लिए आवास के लक्ष्य की दिशा में एक सार्थक और ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगा। समाज के कमजोर वर्गों से लेकर मध्यम आय वर्ग तक के परिवारों को किफायती दरों पर आवास उपलब्ध कराएगा। राज्य स्तरीय आवास मेला केवल घरों का नहीं, बल्कि सपनों को आकार देने का उत्सव है जहां हर परिवार अपने भविष्य की नई नींव रखेगा।

हाउसिंग की योजनाओं पर बढ़ रहा विश्वास

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि राज्योत्सव में जनता से मिला उत्साहजनक प्रतिसाद इस बात का प्रमाण है कि लोगों का हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं पर विश्वास लगातार बढ़ रहा है। राज्य स्तरीय आवास मेले के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को एक ही मंच पर सभी योजनाओं की जानकारी, आवेदन और बुकिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड ने कई जनहितैषी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें वन टाइम सेटलमेंट योजना-2 विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत भवन मूल्य में 30 प्रतिशत तक की छूट देकर किफायती दरों पर पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है।

Updated on:

11 Nov 2025 03:13 pm

Published on:

11 Nov 2025 03:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हर वर्ग को मिलेगा अपना घर! 23 से 25 नवंबर तक 2000 करोड़ की आवास योजनाएं होंगी लॉन्च…

