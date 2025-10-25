Raipur News: भाजपा नेता की कार से महंगे गिट चोरी, ढूंढ रही पुलिस नहीं मिला कोई सुराग

Raipur News: खहारडीह इलाके में भाजपा नेता की कार से महंगे गिफ्ट चोरी हो गए। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस के मुताबिक वीआईपी स्टेट निवासी भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने अपनी कार सीजी 04 एनजेड 9997 को घर के पास खड़ी किया था।