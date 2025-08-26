Festival: गणेश चतुर्थी पर इस बार विशेष संयोग. कल अभिजीत मुहूर्त में विराजेंगे मंगलमूर्ति

मंगलमूर्ति अभिजीत मुहूर्त में आरती, पूजन के साथ घरों से लेकर पूजा पंडालों और झांकियों में स्थापित किए जाएंगे। फिर 10 दिन तक गणेशोत्सव की धूम रहेगी। सभी विघ्नों को हरने वाले प्रथमदेव गणेशोत्सव की झांकियों को आकर्षक ढंग से सजाने और आसपास लाइटिंग करने में उत्सव समितियां जुटी हुई हैं। सोमवार से बाजेगाजे से मूर्तियों को लाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। शहर में 500 से अधिक जगह पूजा पंडाल और झांकियों को अंतिम आकार दिया जा रहा है, जहां गणेश उत्सव की धूम रहेगी।