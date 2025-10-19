Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

त्योहारों में फ्लाइट टिकटों के दाम आसमान पर, दोगुना तक महंगा हो गया दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट का किराया! देखें रेट List

Air Fare Hike: दिवाली त्योहार के चलते फ्लाइटों में किराया आसमान पर पहुंच गया है। हवाई यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए किराए में 50 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 19, 2025

फ्लाइट (फोटो सोर्स-Ai)

फ्लाइट (फोटो सोर्स-Ai)

Air Fare Hike: दिवाली त्योहार के चलते फ्लाइटों में किराया आसमान पर पहुंच गया है। हवाई यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए किराए में 50 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जहां दिवाली के पहले विभिन्न शहरों से रायपुर आने का किराया सामान्य से दोगुना से अधिक और त्योहारों के बाद वापसी के किराए में भारी अंतर है।

ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाफी) के प्रदेश कोषाध्यक्ष हिरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस समय अधिकांश फ्लाइटें फुल चल रही हैं। इसके चलते किराए में इजाफा हुआ है। त्योहारी सीजन में कामकाज और शिक्षा अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्यों और विदेश जाने वाले अपने घर लौटते हैं। इसके कारण यात्रियों का आवागमन ज्यादा होता है। वहीं, अवकाश के बाद वापस लौटने वालों की संख्या अचानक बढ़ने के कारण ही किराए में अंतर आता है।

Air Fare Hike: इतना किराया (रायपुर से)

शहर - सामान्य किराया - इजाफा

मुंबई - 7800 - 15000
दिल्ली - 6500 - 12000
हैदराबाद - 5500 - 9500
भोेपाल - 7000 - 16000
पुणे - 7500 - 10000

26 अक्टूबर के बाद होगा सामान्य

ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन के बाद 26 अक्टूबर से विभिन्न शहरों से रायपुर आने का किराया सामान्य हो जाएगा। लेकिन यहां से दूसरे शहरों के लिए जाने का किराया 10000 से 18000 रुपए तक है। इसकी मुख्य वजह दिवाली के बाद लोगों के वापसी का सिलसिला शुरू होगा। इसे देखते हुए फेयर में काफी अंतर रहेगा। बता दें कि त्योहारी सीजन में इस तरह के हालात अक्सर रहता है। इसे देखते हुए यात्रा करने से 15-20 दिन पहले टिकट बुक कराने पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

ये भी पढ़ें

Indian Railway: सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों को होगी परेशानी, 33 दिन रद्द रहेगी ये ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट
बिलासपुर
Indian Railway: सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों को होगी परेशानी, 33 दिन रद्द रहेगी ये ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 12:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / त्योहारों में फ्लाइट टिकटों के दाम आसमान पर, दोगुना तक महंगा हो गया दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट का किराया! देखें रेट List

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बीएससी नर्सिंग की 6831 सीटें.. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी की आवंटन सूची, देखें

BSc Nursing, CG News
रायपुर

‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ दे रहा बस्तर की पारंपरिक कला को नई पहचान, रायपुर में खुला 700 डिजाइन वाला देश का पहला स्टोर रूम

‘द क्रॉफ्ट स्टोरी: बस्तर आर्ट’ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

सालेम स्कूल में महिला सचिव से मारपीट, नितिन लॉरेंस के खिलाफ 5वीं FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा माजरा?

Crime (File Photo)
रायपुर

ट्रक फर्जीवाड़ा का खुलासा! मालिक के नंबर से चला रहा था पूर्व कर्मचारी, ई-चालान से हुआ पकड़ा…

ट्रक फर्जीवाड़ा का खुलासा! मालिक के नंबर से चला रहा था पूर्व कर्मचारी, ई-चालान से हुआ पकड़ा...(photo-patrika)
रायपुर

पत्रिका इंटरव्यू: फिल्म सिटी और सब्सिडी मेरी प्राथमिकता में शामिल, मोना सेन बोलीं- बहन को बड़े डायरेक्टर ने फिल्म का ऑफर दिया था लेकिन…

फिल्म सिटी और सब्सिडी मेरी प्राथमिकता में शामिल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.