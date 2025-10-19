त्योहारों में फ्लाइट टिकटों के दाम आसमान पर, दोगुना तक महंगा हो गया दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट का किराया! देखें रेट List

ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन के बाद 26 अक्टूबर से विभिन्न शहरों से रायपुर आने का किराया सामान्य हो जाएगा। लेकिन यहां से दूसरे शहरों के लिए जाने का किराया 10000 से 18000 रुपए तक है। इसकी मुख्य वजह दिवाली के बाद लोगों के वापसी का सिलसिला शुरू होगा। इसे देखते हुए फेयर में काफी अंतर रहेगा। बता दें कि त्योहारी सीजन में इस तरह के हालात अक्सर रहता है। इसे देखते हुए यात्रा करने से 15-20 दिन पहले टिकट बुक कराने पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।