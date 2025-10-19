त्योहारों में फ्लाइट टिकटों के दाम आसमान पर, दोगुना तक महंगा हो गया दिल्ली, मुंबई की फ्लाइट का किराया! देखें रेट List

फ्लाइट (फोटो सोर्स-Ai)
Air Fare Hike: दिवाली त्योहार के चलते फ्लाइटों में किराया आसमान पर पहुंच गया है। हवाई यात्रियों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए किराए में 50 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जहां दिवाली के पहले विभिन्न शहरों से रायपुर आने का किराया सामान्य से दोगुना से अधिक और त्योहारों के बाद वापसी के किराए में भारी अंतर है।
ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टाफी) के प्रदेश कोषाध्यक्ष हिरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस समय अधिकांश फ्लाइटें फुल चल रही हैं। इसके चलते किराए में इजाफा हुआ है। त्योहारी सीजन में कामकाज और शिक्षा अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्यों और विदेश जाने वाले अपने घर लौटते हैं। इसके कारण यात्रियों का आवागमन ज्यादा होता है। वहीं, अवकाश के बाद वापस लौटने वालों की संख्या अचानक बढ़ने के कारण ही किराए में अंतर आता है।
शहर - सामान्य किराया - इजाफा
मुंबई - 7800 - 15000
दिल्ली - 6500 - 12000
हैदराबाद - 5500 - 9500
भोेपाल - 7000 - 16000
पुणे - 7500 - 10000
ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन के बाद 26 अक्टूबर से विभिन्न शहरों से रायपुर आने का किराया सामान्य हो जाएगा। लेकिन यहां से दूसरे शहरों के लिए जाने का किराया 10000 से 18000 रुपए तक है। इसकी मुख्य वजह दिवाली के बाद लोगों के वापसी का सिलसिला शुरू होगा। इसे देखते हुए फेयर में काफी अंतर रहेगा। बता दें कि त्योहारी सीजन में इस तरह के हालात अक्सर रहता है। इसे देखते हुए यात्रा करने से 15-20 दिन पहले टिकट बुक कराने पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।
