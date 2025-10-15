Indian Railway: सारनाथ एक्सप्रेस के यात्रियों को होगी परेशानी, 33 दिन रद्द रहेगी ये ट्रेन, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway: दुर्ग से छपरा के बीच चलने वाली ट्रेन सारनाथ एक्सप्रेस को दिसंबर से फरवरी तक 33 दिनों के लिए रद करने का निर्णय लिया है। छपरा से भी इस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। यह ट्रेन उत्तरप्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। जाहिर है कि परिचालन रद होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
हर साल सर्दियों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो जाती है। इससे ट्रेन परिचालन में देरी और रेल हादसों की आशंका बढ़ जाती है।
15159 छपरा-दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस
दिसंबर: 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 व 31 तारीख।
जनवरी: 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 व 31 तारीख।
फरवरी: 02, 04, 07, 09, 11 व 14 तारीख। 15160 दुर्ग- छपरा सारनाथ एक्सप्रेस
दिसंबर: 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 तारीख।
जनवरी: 01, 04, 06, 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 व 29 तारीख।
फरवरी : 01, 03, 05, 08, 10, 12 व 15 तारीख।
