मध्यप्रदेश में रायपुर के ऑटो डील कारोबारी से 17.50 लाख की लूट, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार

Fraud News: सस्ते में सोना खरीदने के लालच में रायपुर के ऑटो डील कारोबारी मयंक खूंटे के साथ मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र में ठगी और लूट का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपियों ने आधी कीमत में पुश्तैनी सोना (गड़ा धन) बेचने का झांसा रायपुर के कारोबारी को दिया। विश्वास दिलाने के लिए कारोबारी को असली सोने के सिक्के दिखाए। जब कारोबारी को विश्वास हुआ तो फोन पर ही साढ़े 17 लाख रुपए में सौदा तय किया गया।
इसके बाद तय तारीख पर आरोपियों ने रायपुर के कारोबारी को खंडवा जिले के हरसूद के समीप बुलाया। जब कारोबारी रुपयों से भरा बैग लेकर बुलाई गई जगह पर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे और साथियों को जमकर पीटा और साढ़े 17 लाख रुपए लूट लिए। इसकी शिकायत रायपुर के युवकों ने खंडवा पुलिस से की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 13.79 लाख रुपए नकद व तीन मोबाइल बरामद किए हैं।
जानकारी के मुताबिक रायपुर के सिविल लाइन में रहने वाले मयंक का ऑटो डील का कारोबार है। उनके यहां काम करने वाला कर्मचारी मुकेश तीन माह पहले झारखंड में एक मेले में गया था। यहां उसकी मुलाकात खंडवा जिले के निवासी युवराज उर्फ सेवकराम से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों ने आपस में मोबाइल नंबर शेयर किए।
एक दिन युवराज ने फोन कर मुकेश को बताया कि उसके पास पुश्तैनी (गड़ा धन) सोना है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इसे वह 17 से 18 लाख रुपए में बेच देगा। मुकेश ने यह बात अपने सेठ मयंक खूंटे को बताई। इसके बाद मंयक और युवराज मिले। तब उसे यकीन दिलाने के लिए युवराज ने उसे आधे-आधे ग्राम के सोने के दो सिक्के दिए। इससे मंयक को युवराज पर यकीन हो गया।
Fraud News: मयंक खूंटे पर करीब 8 से 10 लाख रुपए कर्ज है। 50 लाख रुपए के सोने का सौदा 17.50 लाख में तय होने पर मयंक ने अपना मकान करीब 15 लाख रुपए में गिरवी रख दिया था। उसका कहना था कि सोना बेचकर मकान भी छुड़वा लेगा और अपना कर्जा भी चुका देगा। आरोपियों की बातों में आकर मंयक, अजय पिता लक्ष्मणसिंह परिहार और दो अन्य लोगों के साथ रायपुर से कार में 17.50 लाख रुपए लेकर खंडवा पहुंचा।
मनोज कुमार राय, एसपी,खंडवा: रायपुर के मंयक खूटे ने हरसूद थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाते हुए मुख्य आरोपी युवराज व शबनम को गिरफ्तार कर लिया।