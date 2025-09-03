Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

मध्यप्रदेश में रायपुर के ऑटो डील कारोबारी से 17.50 लाख की लूट, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार

Fraud News: पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 13.79 लाख रुपए नकद व तीन मोबाइल बरामद किए हैं।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 03, 2025

कारोबारी से 17.50 लाख की लूट (Photo source- Patrika)
कारोबारी से 17.50 लाख की लूट (Photo source- Patrika)

Fraud News: सस्ते में सोना खरीदने के लालच में रायपुर के ऑटो डील कारोबारी मयंक खूंटे के साथ मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र में ठगी और लूट का बड़ा मामला सामने आया है। आरोपियों ने आधी कीमत में पुश्तैनी सोना (गड़ा धन) बेचने का झांसा रायपुर के कारोबारी को दिया। विश्वास दिलाने के लिए कारोबारी को असली सोने के सिक्के दिखाए। जब कारोबारी को विश्वास हुआ तो फोन पर ही साढ़े 17 लाख रुपए में सौदा तय किया गया।

Fraud News: मुख्य आरोपी सहित दो लोग गिरफ्तार

इसके बाद तय तारीख पर आरोपियों ने रायपुर के कारोबारी को खंडवा जिले के हरसूद के समीप बुलाया। जब कारोबारी रुपयों से भरा बैग लेकर बुलाई गई जगह पर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे और साथियों को जमकर पीटा और साढ़े 17 लाख रुपए लूट लिए। इसकी शिकायत रायपुर के युवकों ने खंडवा पुलिस से की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 13.79 लाख रुपए नकद व तीन मोबाइल बरामद किए हैं।

ये भी पढ़ें

डबल मर्डर से दहला धमतरी, पहले नाती ने नानी की ली जान, फिर नकाबपोशों ने बुजुर्ग को मारकर लूटे जेवर
धमतरी
image

जानकारी के मुताबिक रायपुर के सिविल लाइन में रहने वाले मयंक का ऑटो डील का कारोबार है। उनके यहां काम करने वाला कर्मचारी मुकेश तीन माह पहले झारखंड में एक मेले में गया था। यहां उसकी मुलाकात खंडवा जिले के निवासी युवराज उर्फ सेवकराम से हुई। दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों ने आपस में मोबाइल नंबर शेयर किए।

एक दिन युवराज ने फोन कर मुकेश को बताया कि उसके पास पुश्तैनी (गड़ा धन) सोना है, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। इसे वह 17 से 18 लाख रुपए में बेच देगा। मुकेश ने यह बात अपने सेठ मयंक खूंटे को बताई। इसके बाद मंयक और युवराज मिले। तब उसे यकीन दिलाने के लिए युवराज ने उसे आधे-आधे ग्राम के सोने के दो सिक्के दिए। इससे मंयक को युवराज पर यकीन हो गया।

मकान गिरवी रखकर जुटाए रुपए

Fraud News: मयंक खूंटे पर करीब 8 से 10 लाख रुपए कर्ज है। 50 लाख रुपए के सोने का सौदा 17.50 लाख में तय होने पर मयंक ने अपना मकान करीब 15 लाख रुपए में गिरवी रख दिया था। उसका कहना था कि सोना बेचकर मकान भी छुड़वा लेगा और अपना कर्जा भी चुका देगा। आरोपियों की बातों में आकर मंयक, अजय पिता लक्ष्मणसिंह परिहार और दो अन्य लोगों के साथ रायपुर से कार में 17.50 लाख रुपए लेकर खंडवा पहुंचा।

मनोज कुमार राय, एसपी,खंडवा: रायपुर के मंयक खूटे ने हरसूद थाने में लूट की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाते हुए मुख्य आरोपी युवराज व शबनम को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें

Cyber Fraud: साइबर ठगी के करोड़ों रुपए खातों में होल्ड, बैंक वाले नहीं लौटा रहे, कोर्ट ऑर्डर लेकर घूम रहे लोग
रायपुर
3 लाख रुपए की ठगी (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 12:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मध्यप्रदेश में रायपुर के ऑटो डील कारोबारी से 17.50 लाख की लूट, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट