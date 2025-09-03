मध्यप्रदेश में रायपुर के ऑटो डील कारोबारी से 17.50 लाख की लूट, मुख्य आरोपी सहित 2 गिरफ्तार

इसके बाद तय तारीख पर आरोपियों ने रायपुर के कारोबारी को खंडवा जिले के हरसूद के समीप बुलाया। जब कारोबारी रुपयों से भरा बैग लेकर बुलाई गई जगह पर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे और साथियों को जमकर पीटा और साढ़े 17 लाख रुपए लूट लिए। इसकी शिकायत रायपुर के युवकों ने खंडवा पुलिस से की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी सहित दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 13.79 लाख रुपए नकद व तीन मोबाइल बरामद किए हैं।