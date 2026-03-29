Murder Case: 4 साल के बच्चे से लेकर युवा-बुजुर्ग की हत्या, आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस

Murder Case: शहर में हाल के दिनों में ब्लाइंड मर्डर हुए हैं, जिसे पुलिस सुलझा नहीं पाई है। कहीं मृतक की पहचान नहीं हो पाई है, तो कहीं आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। राखी, अभनपुर, आमानाका और माना इलाके में ये घटनाएं हुई हैं। इसमें 4 साल के बच्चे से लेकर 51 वर्षीय व्यक्ति भी शामिल हैं।
राखी इलाके में बुजुर्ग की लाश संदिग्ध हालात में कुएं में मिली। उसके पैर में पत्थर बंधे थे। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का है। इसी तरह आमानाका इलाके में 4 साल के बालक की हत्या कर दी गई। माना के ब्लू वॉटर टैंक में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। इसी तरह अभनपुर के भरेंगाभाठा में युवक की हत्या करके फेंक दिया गया।
आमानाका इलाके में 4 साल के बालक की हत्या में मां की भूमिका संदिग्ध है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने उससे पूछताछ की। इसके बाद उसे छोड़ दिया। इसी तरह अभनपुर मर्डर में मृतक से बातचीत करने वाले एक संदिग्ध का पता नहीं चल पा रहा है।
ग्राम पौता के कुएं में 51 वर्षीय भोलाराम बया की लाश मिली। उनके एक पैर में पत्थर बंधा हुआ था। वे 10 दिन पहले घर से निकले थे। इसके बाद से उनका पता नहीं चला था। राखी पुलिस ने मर्ग दर्ज किया है, लेकिन अब तक संदिग्ध हालात में मौत की जांच नहीं की है। ग्रामीण इसे हत्या का मामला मान रहे हैं।
आमानाका: आरोपी अब तक गिरफ्त से दूर
टाटीबंध में संतोषी मंदिर के पास रहने वाले 4 साल के मयंक मिश्रा की 1 नवंबर 2025 की शाम हत्या कर दी गई। उसे बेसुध अवस्था में उसकी मां एम्स ले गई। पूछताछ में उसकी मां ने डॉक्टरों को बताया कि वह साइकिल चलाते समय गिर गया था, जबकि पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई है। आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया।
करीब तीन माह पहले माना इलाके में स्थित ब्लू वॉटर टैंक में एक लाश मिली थी। शव सिर विहीन था। कपड़े के नाम पर केवल अंडरवियर था। लाश डिकंपोज हो चुकी थी। अब तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। न ही घटना को लेकर पुलिस कुछ पता लगा पाई है।
माना इलाके से गुमशुदा नितेश बत्रा की लाश अभनपुर के भरेंगाभाठा में मिली। उसकी हत्या करके शव को मैदान के एक गड्ढे में दबाकर रखा गया था। उसे छुपाने के लिए मिट्टी डाल दी गई थी। इस मामले में अब तक आरोपियों का कुछ पता नहीं चल पाया है।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग