Navratri 2025: रायपुर में छोटे-बड़े 50 से ज्यादा स्थानों पर गरबा का आयोजन, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों स्टेप में जमाएंगे रंग

इस बार छोटे-बड़े मिलाकर 50 से ज्यादा इवेंट्स शहर में गरबा नाइट्स के रूप में आयोजित होने जा रहे हैं। आयोजक मान रहे हैं कि वर्कशॉप में सीखे नए स्टेप्स और ग्रुप परफॉर्मेंस के चलते हर इवेंट में अलग-अलग रंग दिखाई देंगे। ट्रेनर दीपक का कहना है कि गरबा का सबसे बड़ा आकर्षण इसके गाने हैं। पारंपरिक गुजराती गीतों के साथ ही इस बार बॉलीवुड और फ्यूजन म्यूजिक पर भी डांस होगा। उनका मानना है कि गरबा युवाओं के लिए केवल डांस नहीं, बल्कि संस्कृति से जुड़ने का अवसर भी है।