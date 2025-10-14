CG Crime: इंटरसिटी एक्सप्रेस में 3.37 करोड़ का सोना पकड़ाया, चांदी के जेवर भी मिले

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ की टीम ने गोंदिया स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के दौरान एक संदिग्ध यात्री की तलाशी ली। संदिग्ध ने अपनी पहचान नरेश पंजवानी (55 वर्ष), निवासी श्रीनगर, बम्बा भवन के पास, गोंदिया के रूप में बताई। यात्री एस-6 में सफर कर रहा था।