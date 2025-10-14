Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Crime: इंटरसिटी एक्सप्रेस में 3.37 करोड़ का सोना पकड़ाया, चांदी के जेवर भी मिले

CG Crime: गाड़ी के आगमन के दौरान एक संदिग्ध यात्री की तलाशी ली। संदिग्ध ने अपनी पहचान नरेश पंजवानी (55 वर्ष), निवासी श्रीनगर, बम्बा भवन के पास, गोंदिया के रूप में बताई।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 14, 2025

CG Crime: इंटरसिटी एक्सप्रेस में 3.37 करोड़ का सोना पकड़ाया, चांदी के जेवर भी मिले

CG Crime: बिलासपुर से इतवारी जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस (12855) में आरपीेएफ ने सोने और चांदी के 3.37 करोड़ के आभूषण बरामद किए हैं। यह कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल मंडल टास्क टीम, नागपुर ने 11 अक्टूबर को की है।

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरपीएफ की टीम ने गोंदिया स्टेशन पर गाड़ी के आगमन के दौरान एक संदिग्ध यात्री की तलाशी ली। संदिग्ध ने अपनी पहचान नरेश पंजवानी (55 वर्ष), निवासी श्रीनगर, बम्बा भवन के पास, गोंदिया के रूप में बताई। यात्री एस-6 में सफर कर रहा था।

डीआरआई को सौंपा मामला

जानकारी के जांच के दौरान आरोपी के थैले में 2 किलो 683 ग्राम सोने की ज्वेलरी (कीमत लगभग 3.27 करोड़ रुपए) और 7 किलो 440 ग्राम चांदी की ज्वेलरी (कीमत लगभग 10.44 लाख रुपए) बरामद हुई है। कुल बरामद ज्वेलरी की अनुमानित कीमत 3.37 करोड़ रुपए आंकी गई है।

पूछताछ में आरोपी ने सोने और चांदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या बिल प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद आरपीएफ पोस्ट, गोंदिया ने मामले को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), नागपुर की टीम को सौंप दिया गया है।

