Good News: त्योहारों और कारोबारी गतिविधियां शुरू होते ही रायपुर एयरपोर्ट पर लौटी रौनक

सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों की है। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि अहमदाबाद में हुई अनहोनी घटना के बाद फ्लाइटों में सफर करने वालों की संख्या में अचानक कमी आई थी। लेकिन, अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। कम समय और फेयर सामान्य होने के कारण हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। बता दें कि 9 अगस्त को रक्षा बंधन को देखते हुए पिछले 15 दिन की अपेक्षा रेकॉर्ड 48553 यात्रियों का आवागमन हुआ। इसमें 8.69 फीसदी का इजाफा हुआ था। जबकि इस अवधि में सबसे कम 342 फ्लाइटों का आवागमन हुआ।