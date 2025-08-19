Good News: त्योहारों और कारोबारी गतिविधियां शुरू होते ही रायपुर एयरपोर्ट पर लौटी रौनक

सबसे ज्यादा संख्या दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जाने वाले यात्रियों की है। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि अहमदाबाद में हुई अनहोनी घटना के बाद फ्लाइटों में सफर करने वालों की संख्या में अचानक कमी आई थी। लेकिन, अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं। कम समय और फेयर सामान्य होने के कारण हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ी है। बता दें कि 9 अगस्त को रक्षा बंधन को देखते हुए पिछले 15 दिन की अपेक्षा रेकॉर्ड 48553 यात्रियों का आवागमन हुआ। इसमें 8.69 फीसदी का इजाफा हुआ था। जबकि इस अवधि में सबसे कम 342 फ्लाइटों का आवागमन हुआ।
ट्रैवल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टॉफी) के प्रदेश अध्यक्ष रमन जादवानी का कहना है कि आगामी गणेश उत्सव और नवरात्रि को देखते हुए पुणे और कोलकाता जाने वाली फ्लाइटों की बुकिंग शुरू हो गई है। त्योहारों के दौरान भीड़ और विमानन कंपनियों द्वारा किराया बढ़ाने की आशंका को देखते हुए अभी से टिकटों की बुकिंग करवा रहे है। बता दें कि दोनों ही शहरों के लिए इंडिगो एयरलाइंस द्वारा फ्लाइटों का संचालन किया जाता है।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 21 जुलाई से 17 अगस्त के बीच 1386 फ्लाइटों का संचालन हुआ। इस अवधि में औसतन 68 से 70 फ्लाइटों ने उड़ान भरी। ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त फ्लाइट की सौगात मिल सकती है। बता दें कि इस समय दिल्ली के लिए 5, मुंबई और हैदराबाद के लिए 4-4 फ्लाइट उड़ान भरती है।
21 से 27 जुलाई तक 45019 यात्रियों का आवागमन
28 जुलाई से 3 अगस्त तक 44672 यात्रियों का आवागमन
4 से 10 अगस्त तक 48553 यात्रियों का आवागमन
11 से 17 अगस्त तक 48204 यात्रियों का आवागमन