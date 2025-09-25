Patrika LogoSwitch to English

Good News: नवरात्र और जीएसटी छूट से बाजार में रौनक: 2 दिन में रेकॉर्ड 5000 वाहन बिके

दोपहिया से लेकर कार में 10 फीसदी तक स्लैब कम होने पर खरीदारों को न्यूनतम 7000 रुपए से 1 लाख रुपए से ज्यादा की छूट मिल रही है। वहीं त्योहारी सीजन के चलते आकर्षक गिफ्ट के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है।

रायपुर

Rabindra Rai

Sep 25, 2025

Good News: नवरात्र और जीएसटी छूट से बाजार में रौनक: 2 दिन में रेकॉर्ड 5000 वाहन बिके
Good News: नवरात्र और जीएसटी छूट से बाजार में रौनक: 2 दिन में रेकॉर्ड 5000 वाहन बिके

नवरात्र पर जीएसटी 2.0 लागू होते ही शुरुआती दो दिन में बाजार में रौनक छा गई है। जीएसटी के साथ गिफ्ट और अतिरिक्त छूट के चलते इस साल रेकॉर्ड 190 करोड़ रुपए के 5 हजार वाहनों की बिक्री हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 3000 दोपहिया, 1500 से ज्यादा कार और अन्य वाहन शामिल हैं। वाहनों की लगातार हो रही बुकिंग और खरीदी को देखते हुए ऑटोमोबाइल डीलरों ने नवरात्र के 9 दिन में 30000 से ज्यादा वाहनों की बिक्री की उम्मीद जताई है। उनका कहना है कि वाहनों की पूछपरख के साथ इसकी डिमांड पिछले 10 दिन से हो रही है।

दूसरे दिन 2000 वाहनों की डिलीवरी

नवरात्र के पहले दिन 3000 से ज्यादा और दूसरे दिन करीब 2000 वाहनों की डिलीवरी हुई। यह सामान्य दिनों की अपेक्षा 50 फीसदी से ज्यादा है। 2020 में कोरोना काल के दौरान बाजार में मंदी का माहौल था लेकिन, इसके बाद हर साल इसकी मांग बढ़ रही है। खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार कार, दोपहिया, मोपेड, स्कूटर और अन्य वाहन खरीद रहे हैं। बता दें कि दोपहिया से लेकर कार में 10 फीसदी तक स्लैब कम होने पर खरीदारों को न्यूनतम 7000 रुपए से 1 लाख रुपए से ज्यादा की छूट मिल रही है। वहीं त्योहारी सीजन के चलते आकर्षक गिफ्ट के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है।

दोपहिया की जगह अब चार पहिया पसंद

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ऑटोमोबाइल कारोबारी मनीषराज सिंघानिया का कहना है कि दोपहिया की जगह चार पहिया खरीदना पसंद कर रहे है। इसकी मुख्य वजह पहले जो कार 4.50 लाख रुपए में आती थी वह जीएसटी स्लैब के कम होने पर 3.50 लाख रुपए तक में मिल रही है। महंगी दोपहिया खरीदने पर 2 लाख रुपए से ज्यादा कीमत को देखते हुए कार खरीदना पसंद कर रहे है। सामान्य तौर पर भारी छूट मिलने के कारण लोग घरेलू कार की डिमांड कर रहे हैं।

इस तरह मिली छूट

जीएसटी 2.0 लागू होने पर 1200 सीसी से कम के पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी से कम वाले डीजल इंजन वाली कारों पर 18 फीसदी जीएसटी है। पहले इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था। 10 फीसदी तक इसके कम होने के कारण खरीदारों को सीधा इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही अतिरिक्त का लाभ मिलने से कारोबारी ग्रोथ हो रहा है। इस खरीदी से राज्य और केंद्र सरकार के राजस्व में इजाफा होगा।

बिक्री में इजाफा

नवरात्र के साथ ही जीएसटी की दरें कम करने से प्रदेश में वाहनों की बिक्री में जमकर इजाफा हुआ है। शुरुआती दो दिन में 5000 कार और दोपहिया की बिक्री हुई है। साथ ही लगातार वाहनों की डिमांड की जा रही है।
विवेक गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष, फाडा

फैक्ट फाइल (नवरात्र के पहले दो दिन)

वर्ष -- दोपहिया --कार
2021 -- 1568 -- 225
2022 -- 1925 -- 350
2023 -- 2328 -- 400
2024 -- 2451 -- 550
2025 -- 3000 -- 1500

25 Sept 2025 12:55 am

Raipur

