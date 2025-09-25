Good News: नवरात्र और जीएसटी छूट से बाजार में रौनक: 2 दिन में रेकॉर्ड 5000 वाहन बिके

नवरात्र के पहले दिन 3000 से ज्यादा और दूसरे दिन करीब 2000 वाहनों की डिलीवरी हुई। यह सामान्य दिनों की अपेक्षा 50 फीसदी से ज्यादा है। 2020 में कोरोना काल के दौरान बाजार में मंदी का माहौल था लेकिन, इसके बाद हर साल इसकी मांग बढ़ रही है। खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार कार, दोपहिया, मोपेड, स्कूटर और अन्य वाहन खरीद रहे हैं। बता दें कि दोपहिया से लेकर कार में 10 फीसदी तक स्लैब कम होने पर खरीदारों को न्यूनतम 7000 रुपए से 1 लाख रुपए से ज्यादा की छूट मिल रही है। वहीं त्योहारी सीजन के चलते आकर्षक गिफ्ट के साथ अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है।