CG Strike: सरकारी बैंक कर्मचारियों का अल्टीमेटम, स्टाफ बढ़ाओ वरना काम रोको आंदोलन

CG Strike: सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक (आईवोबी) में पिछले कई महीनों से बढ़ते मैनपावर संकट ने अब आंदोलन का रूप ले लिया है। बैंक की शाखाओं में क्लर्क, गार्ड, स्वीपर और मैसेंजर तक की भारी कमी के चलते सामान्य बैंकिंग संचालन प्रभावित होने की स्थिति में पहुंच गया है।
ऑल इंडिया ओवरसीज बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के अनुसार स्थिति यह है कि सिर्फ 52 शाखाओं में ही 49 क्लर्क की कमी है, जबकि देशभर में अधिकांश शाखाएं स्टाफ की गंभीर कमी से जूझ रही हैं। प्रदेश के बैंकों में स्वीपर ही नहीं है।
इन्हीं मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे प्रमुख केंद्रों पर शुक्रवार को धरना-प्रदर्शन किया। आवश्यक संख्या में स्टाफ नियुक्ति की इस मांग को ऑल इंडिया ओवरसीज बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन के बैनर तले आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश के सहायक महासचिव योगेश कुमार ने बताया कि हड़ताल से पहले ही बैंकिंग उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है।
यूनियन ने हड़ताल की जानकारी प्रबंधन को दे दी है। यूनियन ने घोषणा की है कि 2 और 3 फरवरी को देशभर में दो दिवसीय हड़ताल की जाएगी। यूनियन के ईस्ट जोन के उपाध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में कहा कि पूरे नेटवर्क में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता न होने से न सिर्फ कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा है बल्कि ग्राहकों को भी मूलभूत सेवाएं लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
