CG Strike: सरकारी बैंक कर्मचारियों का अल्टीमेटम, स्टाफ बढ़ाओ वरना काम रोको आंदोलन

यूनियन ने हड़ताल की जानकारी प्रबंधन को दे दी है। यूनियन ने घोषणा की है कि 2 और 3 फरवरी को देशभर में दो दिवसीय हड़ताल की जाएगी। यूनियन के ईस्ट जोन के उपाध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में कहा कि पूरे नेटवर्क में पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता न होने से न सिर्फ कर्मचारियों पर दबाव बढ़ा है बल्कि ग्राहकों को भी मूलभूत सेवाएं लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।