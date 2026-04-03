6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य समापन आज! CM साय होंगे मुख्य अतिथि, दिग्गज खिलाड़ी भी करेंगे शिरकत

Khelo India Tribal Games 2026: खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का समापन समारोह आज 3 अप्रैल को राजधानी रायपुर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Apr 03, 2026

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य समापन आज! CM साय होंगे मुख्य अतिथि, दिग्गज खिलाड़ी भी करेंगे शिरकत(photo-patrika)

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य समापन आज! CM साय होंगे मुख्य अतिथि, दिग्गज खिलाड़ी भी करेंगे शिरकत(photo-patrika)

Khelo India Tribal Games 2026: छत्तीसगढ़ की मेजबानी में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का समापन समारोह आज 3 अप्रैल को राजधानी रायपुर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा।

Khelo India Tribal Games 2026: देशभर के जनजातीय खिलाड़ियों का संगम

25 मार्च से शुरू हुए इन खेलों में देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से करीब 2000 जनजातीय खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हुए। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देने का अवसर बना, बल्कि जनजातीय संस्कृति और खेल परंपराओं को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सफल रहा।

तीन शहरों में हुए मुकाबले

इस प्रतिष्ठित आयोजन के तहत रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन शहरों में खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे आयोजन को व्यापक पहचान मिली। समापन समारोह को और खास बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। प्रसिद्ध बॉक्सर मेरी कॉम और भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाइचुंग भूटिया विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

उप मुख्यमंत्री करेंगे अध्यक्षता

समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव करेंगे। वहीं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित राज्य के कई मंत्री, विधायक, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष भी शामिल होंगे।

खेल और संस्कृति का संगम

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने खेल के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति को भी राष्ट्रीय मंच दिया है। इस आयोजन के जरिए युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है और राज्य को खेल मानचित्र पर नई पहचान मिली है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जनजातीय खेलों का आयोजन किया गया है। इससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा और पहचान मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

03 Apr 2026 08:09 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य समापन आज! CM साय होंगे मुख्य अतिथि, दिग्गज खिलाड़ी भी करेंगे शिरकत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी! 346 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया जारी, देखें लॉस्ट डेट

CG Job Update
रायपुर

आज रात CM साय जाएंगे दिल्ली, BJP स्थापना दिवस पर किया शक्ति प्रदर्शन

CM Sai Delhi Visit: आज रात CM साय जाएंगे दिल्ली, BJP स्थापना दिवस पर किया शक्ति प्रदर्शन(photo-patrika)
रायपुर

जग्गी केस में फैसले के बाद बढ़ी मांग, बेटे सतीश बोले- अमित जोगी को मिले फांसी, पासपोर्ट भी हो जब्त

जग्गी केस में फैसले के बाद बढ़ी मांग (photo source- Patrika)
रायपुर

पूर्व CM के बेटे अमित जोगी को सजा या फिर राहत, सुप्रीम कोर्ट में 20 अप्रैल को होगी अंतिम सुनवाई

jaggi murder case news
रायपुर

BJP प्रशिक्षण शिविर में बवाल: MLA इंद्र कुमार साहू के बयान से गरमाया माहौल, कार्यकर्ताओं में तीखी बहस, वीडियो वायरल

BJP MLA indra kumar sahu
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.