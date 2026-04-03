खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य समापन आज! CM साय होंगे मुख्य अतिथि, दिग्गज खिलाड़ी भी करेंगे शिरकत(photo-patrika)
Khelo India Tribal Games 2026: छत्तीसगढ़ की मेजबानी में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का समापन समारोह आज 3 अप्रैल को राजधानी रायपुर में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम शाम 5 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा।
25 मार्च से शुरू हुए इन खेलों में देश के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से करीब 2000 जनजातीय खिलाड़ी और अधिकारी शामिल हुए। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभाओं को मंच देने का अवसर बना, बल्कि जनजातीय संस्कृति और खेल परंपराओं को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाने में सफल रहा।
इस प्रतिष्ठित आयोजन के तहत रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन शहरों में खिलाड़ियों ने अलग-अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे आयोजन को व्यापक पहचान मिली। समापन समारोह को और खास बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। प्रसिद्ध बॉक्सर मेरी कॉम और भारतीय फुटबॉल के दिग्गज बाइचुंग भूटिया विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
समारोह की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव करेंगे। वहीं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित राज्य के कई मंत्री, विधायक, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष भी शामिल होंगे।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने खेल के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति को भी राष्ट्रीय मंच दिया है। इस आयोजन के जरिए युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है और राज्य को खेल मानचित्र पर नई पहचान मिली है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जनजातीय खेलों का आयोजन किया गया है। इससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा और पहचान मिलने की उम्मीद है।
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