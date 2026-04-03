खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का भव्य समापन आज! CM साय होंगे मुख्य अतिथि, दिग्गज खिलाड़ी भी करेंगे शिरकत

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने खेल के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति को भी राष्ट्रीय मंच दिया है। इस आयोजन के जरिए युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है और राज्य को खेल मानचित्र पर नई पहचान मिली है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि पहली बार इतने बड़े स्तर पर जनजातीय खेलों का आयोजन किया गया है। इससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को नई दिशा और पहचान मिलने की उम्मीद है।