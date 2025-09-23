GST: नवरात्र और जीएसटी की छूट, पहले दिन 70 करोड़ का कारोबार

रिंग रोड स्थित होंडा कार शोरूम के मैनेजर विजय शुक्ला ने बताया कि छोटी घरेलू कार में टैक्स कम होने के कारण अच्छी ग्राहकी हुई। पहले ही दिन 5 कार की बुकिंग के साथ ही ग्राहकों को उसकी चाबी सौंपी। साथ ही स्कै्रच कॉर्ड में श्योर गिफ्ट भी दिया गया। खरीदी पर 30000 से 50 हजार रुपए की छूट ग्राहकों को मिली। शहर के एक बडे़ मार्ट में खरीदी करने पहुंचे अंकुश विश्वकर्मा ने बताया कि खरीदी करते समय कीमतों में अंतर देखने को मिला। खास तौर पर डेयरी प्रोडेक्ट पर सबसे ज्यादा छूट मिली। साबुन, वाशिंग पाउडर और कुछ अन्य सामान में छूट मिली है। इसे देखते हुए दैनिक जरूरत के सामान की खरीदी की।