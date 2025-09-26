दोगुना बिल से मचे बवाल के बीच खुशखबरी, 11 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हुई बिजली

उपभोक्ताओं को छूट खत्म होने से भारी बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है। अब 100 यूनिट पर ही मिलेगी छूट, 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर पूरी खपत के बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। इससे कारण सितंबर आम उपभोक्ताओं को सीधे दोगुना बिजली बिल भरना पड़ा। यह बोझ 22 सितंबर से जीएसटी टैक्स कम करने के कारण खाने, पीने और अन्य वस्तुओं में मिलने वाले छूट से भी ज्यादा है।