दोगुना बिल से मचे बवाल के बीच खुशखबरी, 11 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हुई बिजली

Half Bijli Bill Yojana: हाफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित करने के बाद उपभोक्ताओं में बढ़े बिजली बिल की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश सरकार बैकफुट पर है। पत्रिका ने सितंबर में दोगुना बिल आने की समस्या और आम उपभोक्ता के जेब कटने का का मुद्दा लगातार उठाया है। सरकार आम लोगों को नाराजगी को देखते हुए करीब 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली दरें कम करने का फैसला लिया है।
अक्टूबर माह में आने वाले बिल में लोगों को बिजली दरें कम होने का फायदा दिखेगा। इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ के ऊर्जा सचिव व पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने की है। हालांकि, उन्होंने बिजली दरें 11 पैसे कम करने का कारण केंद्र सरकार की ओर से कोयले पर कंपनसेशन सेस समाप्त करने को बताया है। बिजली दरें कम होने का फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा।
उपभोक्ताओं को छूट खत्म होने से भारी बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है। अब 100 यूनिट पर ही मिलेगी छूट, 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर पूरी खपत के बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। इससे कारण सितंबर आम उपभोक्ताओं को सीधे दोगुना बिजली बिल भरना पड़ा। यह बोझ 22 सितंबर से जीएसटी टैक्स कम करने के कारण खाने, पीने और अन्य वस्तुओं में मिलने वाले छूट से भी ज्यादा है।
अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म में किए गए युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत केन्द्र ने कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस 400 रुपए प्रति टन को खत्म कर दिया है। वहीं, कोयले पर जीएसटी 5त्न से बढाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इस संयुक्त प्रभाव से बिजली कंपनी को अनुमानित 152.36 रुपए प्रति टन कम लागत पर कोयला प्राप्त होगा, जिससे उत्पादन लागत में औसतन 11.54 पैसे प्रति यूनिट कमी संभावित है।
यूनिट वर्तमान टैरिफ दरें कम होने के बाद दरें
0-100 4.10 रुपए प्रति यूनिट 3.99 रुपए प्रति यूनिट
101-200 4.20 रुपए प्रति यूनिट 4.09 रुपए प्रति यूनिट
201-400 5.60 रुपए प्रति यूनिट 5.49 रुपए प्रति यूनिट
401-600 6.50 रुपए प्रति यूनिट 6.39 रुपए प्रति यूनिट
601 से ज्यादा 8.30 रुपए प्रति यूनिट 8.19 रुपए प्रति यूनिट
Half Bijli Bill Yojana: डॉ. रोहित यादव, ऊर्जा सचिव व अध्यक्ष, पावर डिस्ट्रीब्यूशन व जनरेशनकंपनी छत्तीसगढ़: केन्द्र सरकार ने कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस 400 रुपए प्रति टन को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी। इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। करीब 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली दरें कम की जाएगी। बिजली दरें कम करने लाभ अक्टूबर माह के बिल में उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।