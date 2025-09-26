Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

दोगुना बिल से मचे बवाल के बीच खुशखबरी, 11 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हुई बिजली

Half Bijli Bill Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली दरें 11 पैसे प्रति यूनिट घटाई। अक्टूबर से उपभोक्ताओं को राहत, बढ़े बिलों की नाराजगी के बीच मिला फायदा।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 26, 2025

बिजली दरें घटने से उपभोक्ताओं को मिली राहत (Photo source- Patrika)
बिजली दरें घटने से उपभोक्ताओं को मिली राहत (Photo source- Patrika)

Half Bijli Bill Yojana: हाफ बिजली बिल योजना का दायरा सीमित करने के बाद उपभोक्ताओं में बढ़े बिजली बिल की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश सरकार बैकफुट पर है। पत्रिका ने सितंबर में दोगुना बिल आने की समस्या और आम उपभोक्ता के जेब कटने का का मुद्दा लगातार उठाया है। सरकार आम लोगों को नाराजगी को देखते हुए करीब 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली दरें कम करने का फैसला लिया है।

अक्टूबर माह में आने वाले बिल में लोगों को बिजली दरें कम होने का फायदा दिखेगा। इस बात की पुष्टि छत्तीसगढ़ के ऊर्जा सचिव व पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने की है। हालांकि, उन्होंने बिजली दरें 11 पैसे कम करने का कारण केंद्र सरकार की ओर से कोयले पर कंपनसेशन सेस समाप्त करने को बताया है। बिजली दरें कम होने का फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा।

Half Bijli Bill Yojana: आम उपभोक्ताओं को सीधे असर पड़ा

उपभोक्ताओं को छूट खत्म होने से भारी बिजली बिल का सामना करना पड़ रहा है। अब 100 यूनिट पर ही मिलेगी छूट, 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर पूरी खपत के बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। इससे कारण सितंबर आम उपभोक्ताओं को सीधे दोगुना बिजली बिल भरना पड़ा। यह बोझ 22 सितंबर से जीएसटी टैक्स कम करने के कारण खाने, पीने और अन्य वस्तुओं में मिलने वाले छूट से भी ज्यादा है।

लागत में कमी होने का दिया हवाला

अधिकारियों का कहना है कि जीएसटी रिफॉर्म में किए गए युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत केन्द्र ने कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस 400 रुपए प्रति टन को खत्म कर दिया है। वहीं, कोयले पर जीएसटी 5त्न से बढाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इस संयुक्त प्रभाव से बिजली कंपनी को अनुमानित 152.36 रुपए प्रति टन कम लागत पर कोयला प्राप्त होगा, जिससे उत्पादन लागत में औसतन 11.54 पैसे प्रति यूनिट कमी संभावित है।

अब घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये दरें

यूनिट वर्तमान टैरिफ दरें कम होने के बाद दरें

0-100 4.10 रुपए प्रति यूनिट 3.99 रुपए प्रति यूनिट

101-200 4.20 रुपए प्रति यूनिट 4.09 रुपए प्रति यूनिट

201-400 5.60 रुपए प्रति यूनिट 5.49 रुपए प्रति यूनिट

401-600 6.50 रुपए प्रति यूनिट 6.39 रुपए प्रति यूनिट

601 से ज्यादा 8.30 रुपए प्रति यूनिट 8.19 रुपए प्रति यूनिट

Half Bijli Bill Yojana: डॉ. रोहित यादव, ऊर्जा सचिव व अध्यक्ष, पावर डिस्ट्रीब्यूशन व जनरेशनकंपनी छत्तीसगढ़: केन्द्र सरकार ने कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस 400 रुपए प्रति टन को पूरी तरह समाप्त कर दिया। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी। इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। करीब 11 पैसे प्रति यूनिट बिजली दरें कम की जाएगी। बिजली दरें कम करने लाभ अक्टूबर माह के बिल में उपभोक्ताओं को दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 01:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / दोगुना बिल से मचे बवाल के बीच खुशखबरी, 11 पैसे प्रति यूनिट सस्ती हुई बिजली

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.