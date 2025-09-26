CG News: मेरा रेशम मेरा अभिमान… छत्तीसगढ़ को मिला बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार

CG News: राज्य को रेशम उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार के केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस 20 सितंबर को बेंगलूरू में आयोजित कार्यक्रम में सांसद एवं बोर्ड सदस्य के. सुधाकर के हाथों प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उप संचालक रेशम मनीष पवार ने ग्रहण किया।