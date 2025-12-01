Half Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में आज से लागू हुई 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना, लोगोँ को मिलेगी बड़ी राहत

200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना (Photo Patrika)
Half Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के नागरिकों को आज से बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई योजना के तहत अब उन घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत के लिए आधा बिजली बिल देना होगा। यदि कोई परिवार 201 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करता है — तो वह इस योजना का फाइदा नहीं ले पाएगा।
इस योजना से अनुमानित 36 लाख घरेलू परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। साथ ही, 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक साल तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ दिया जाएगा। इसका लक्ष्य है कि इस अवधि में ये परिवार अपने घरों में प्रधानमंत्री की “सूर्यघर” सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगा सकें।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जानकारी दी थी कि प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं जिनका 200 यूनिट तक विद्युत खपत है, उन्हें 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस निर्णय से राज्य के 36 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।
200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक की छूट दी गई है, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।
