Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Half Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में आज से लागू हुई 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना, लोगोँ को मिलेगी बड़ी राहत

Half Electricity Bill: 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक साल तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ दिया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 01, 2025

Half Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में आज से लागू हुई 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना, लोगोँ को मिलेगी बड़ी राहत

200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना (Photo Patrika)

Half Electricity Bill: छत्तीसगढ़ के नागरिकों को आज से बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार द्वारा घोषित नई योजना के तहत अब उन घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली खपत के लिए आधा बिजली बिल देना होगा। यदि कोई परिवार 201 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करता है — तो वह इस योजना का फाइदा नहीं ले पाएगा।

इस योजना से अनुमानित 36 लाख घरेलू परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। साथ ही, 200 से 400 यूनिट बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले एक साल तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ दिया जाएगा। इसका लक्ष्य है कि इस अवधि में ये परिवार अपने घरों में प्रधानमंत्री की “सूर्यघर” सोलर योजना के तहत सोलर प्लांट लगा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जानकारी दी थी कि प्रदेश के ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं जिनका 200 यूनिट तक विद्युत खपत है, उन्हें 200 यूनिट तक हाफ बिजली का पूरा लाभ प्राप्त होगा। इस निर्णय से राज्य के 36 लाख घरेलू उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे।

200 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हॉफ बिजली बिल का लाभ मिलेगा, इससे 6 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। इन उपभोक्ताओं को 1 वर्ष तक की छूट दी गई है, ताकि इस अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट स्थापित करा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 01:01 pm

Published on:

01 Dec 2025 01:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Half Electricity Bill: छत्तीसगढ़ में आज से लागू हुई 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना, लोगोँ को मिलेगी बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार

IND VS SA ODI: रायपुर में होने वाले वनडे मैच के टिकटों की कालाबाजारी शुरू, 2500 वाले 7 हजार में बेच रहे दलाल, 2 गिरफ्तार
रायपुर

चौपाटी शिफ्टिंग से कांग्रेस का मूणत पर हमला! 8 दिन से बंद स्टॉल, दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट…

चौपाटी शिफ्टिंग से कांग्रेस का मूणत पर हमला! 8 दिन से बंद स्टॉल, दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट...(photo-patrika)
रायपुर

CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका…

CGPSC-24 में पेपर 5 और 7 बने संकट! मुश्किल पेपर्स में कम अंक से बिगड़ा रिजल्ट, OBC अभ्यर्थियों को मिला मौका...(photo-patrika)
रायपुर

IND–SA ODI Series 2025: रायपुर में क्रिकेट का जलवा! रोहित–विराट की एंट्री आज, 3 दिसंबर को होगा बड़ा मुकाबला…

IND–SA ODI Series 2025: रायपुर में क्रिकेट का जलवा! रोहित–विराट की एंट्री आज, 3 दिसंबर को होगा बड़ा मुकाबला...(photo-patrika)
रायपुर

CM परिवार संग PM से मिले… बोले- DG-IG कॉन्फ्रेंस के निर्णय देंगे देश की सुरक्षा को नई मजबूती, मोदी-शाह ने चखा फरा का स्वाद

मुख्यमंत्री और उनके परिजनों ने PM से सौजन्य भेंट की (फोटो सोर्स- X हैंडल)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.