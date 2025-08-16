रायपुर समेत इन जिलों में तेज बारिश आसार, पूरे हफ्तेभर बरसेगा पानी, यलो अलर्ट जारी…

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण प्रदेशभर में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है।