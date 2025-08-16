रायपुर समेत इन जिलों में तेज बारिश आसार, पूरे हफ्तेभर बरसेगा पानी, यलो अलर्ट जारी…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार सुबह से ही रायपुर में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो अगले एक हफ्ते तक जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कांकेर, बस्तर और नारायणपुर जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।
यहां तेज बारिश के साथ-साथ गरज-चमक की स्थिति भी बनेगी। वहीं दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव और अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण प्रदेशभर में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है।