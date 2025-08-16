Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर समेत इन जिलों में तेज बारिश आसार, पूरे हफ्तेभर बरसेगा पानी, यलो अलर्ट जारी…

CG Weather Update: राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार सुबह से ही रायपुर में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो अगले एक हफ्ते तक जारी रहने का अनुमान है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Aug 16, 2025

रायपुर समेत इन जिलों में तेज बारिश आसार, पूरे हफ्तेभर बरसेगा पानी, यलो अलर्ट जारी (photo-patrika)
रायपुर समेत इन जिलों में तेज बारिश आसार, पूरे हफ्तेभर बरसेगा पानी, यलो अलर्ट जारी (photo-patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मंगलवार सुबह से ही रायपुर में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया, जो अगले एक हफ्ते तक जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कांकेर, बस्तर और नारायणपुर जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है।

CG Weather Update: बस्तर-कांकेर-नारायणपुर में यलो अलर्ट

यहां तेज बारिश के साथ-साथ गरज-चमक की स्थिति भी बनेगी। वहीं दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, राजनांदगांव और अन्य जिलों में गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, वहीं निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बनने लगी है।

ये भी पढ़ें

CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद
भिलाई
CG Weather Update: दुर्ग में आज मौसम रहेगा सुहाना, बादलों संग बरसात की उम्मीद(photo-patrika)

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण प्रदेशभर में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने और बिजली कड़कने के दौरान खुले मैदान या पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 03:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर समेत इन जिलों में तेज बारिश आसार, पूरे हफ्तेभर बरसेगा पानी, यलो अलर्ट जारी…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.