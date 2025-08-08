8 अगस्त 2025,

रायपुर

CG News: आरक्षक भर्ती के 5967 पदों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, 27 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन

CG News: परीक्षा का ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। जिस पात्र अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट में पंजीयन नहीं करेंगे वह लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगें।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 08, 2025

आरक्षक भर्ती के 5967 पदों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी (Photo Patrika)

CG News: प्रदेश में जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त तक जमा होंगे। इस भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 को विज्ञापन जारी किया किया गया था। प्रथम चरण में इसके आवेदनों की जांच, शारीरिक नापजोख और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित किया जाएगा।

लिखित परीक्षा के पात्र आवेदकों को व्यापम की वेबसाइट के लिंक में जाकर पंजीयन करना (प्रोफाइल आईडी के माध्यम से) होगा। लिखित परीक्षा का केन्द्र (जिले) का चयन कर आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही व्यापम से पंजीयन नंबर व रोल नंबर पर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा का ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। जिस पात्र अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट में पंजीयन नहीं करेंगे वह लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगें।

इसकी संपूर्णं जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी। व्यापम की वेबसाइट में पंजीयन करने, ऑनलाइन आवेदन भरने, विभागीय विज्ञापन, भर्ती नियम, परीक्षा निर्देश, पाठ्यक्रम आदि संबंधी विस्तृत जानकारी/निर्देश छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के वेबसाइट vyapamcg. cgstate. gov. in उपलब्ध है। व्यापम की वेबसाइट के लिंक में पंजीयन करने, ऑनलाइन आवेदन भरने तथा अन्य किसी भी प्रकार की समस्या होने पर समाधान के लिए व्यापम के हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 पर संपर्क किया जा सकता है।

समय सारणी जारी

व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन के उपरांत ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करने की प्रारंभिक तिथि 5 अगस्त 2025

व्यापम वेबसाइट पर पंजीयन के बाद ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक

प्रवेश पत्र 8 सितंबर 2025 को जारी होगा

परीक्षा केंद्र 5 संभागीय मुख्यालय में

परीक्षा की तिथि 14 नवंबर 2025 को समय पूर्वान्ह 2 घंटे

