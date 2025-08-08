CG News: आरक्षक भर्ती के 5967 पदों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी, 27 अगस्त तक जमा होंगे आवेदन

लिखित परीक्षा के पात्र आवेदकों को व्यापम की वेबसाइट के लिंक में जाकर पंजीयन करना (प्रोफाइल आईडी के माध्यम से) होगा। लिखित परीक्षा का केन्द्र (जिले) का चयन कर आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही व्यापम से पंजीयन नंबर व रोल नंबर पर अभ्यर्थी लिखित परीक्षा का ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। जिस पात्र अभ्यर्थी द्वारा छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाइट में पंजीयन नहीं करेंगे वह लिखित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगें।