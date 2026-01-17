रायपुर। ए भाई जरा देख कर चलो पता नहीं कब किस रास्ते से गुजरते आ जाए ट्रैफिक का चालान। इसमें दोपहिया, तीन पहिया और चारपहिया से लेकर अन्य वाहन शामिल हैं। यह सभी ऑनलाइन भेजे गए हैं। जिसमें एक व्यक्ति को 2 दिन में 5 चालान भेजे गए गए। इस ऑनलाइन ई-चालान व्यवस्था से वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। इसे नहीं देने पर चालान की राशि में इजाफा होने के साथ ही वाणिज्यिक वाहन मालिक सबसे ज्यादा हलाकान हो रहे हैं। वहीं महीनों बाद चालान भेजा जा रहा है। इसके चलते वाहन मालिकों में असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है। जमा नहीं करने पर कोर्ट के चक्कर लगाने के डर से वाहन मालिक रोजाना लाइन लगाकर चालान जमा कर रहे हैं।