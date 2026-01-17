रायपुर। ए भाई जरा देख कर चलो पता नहीं कब किस रास्ते से गुजरते आ जाए ट्रैफिक का चालान। इसमें दोपहिया, तीन पहिया और चारपहिया से लेकर अन्य वाहन शामिल हैं। यह सभी ऑनलाइन भेजे गए हैं। जिसमें एक व्यक्ति को 2 दिन में 5 चालान भेजे गए गए। इस ऑनलाइन ई-चालान व्यवस्था से वाहन मालिक परेशान हो रहे हैं। इसे नहीं देने पर चालान की राशि में इजाफा होने के साथ ही वाणिज्यिक वाहन मालिक सबसे ज्यादा हलाकान हो रहे हैं। वहीं महीनों बाद चालान भेजा जा रहा है। इसके चलते वाहन मालिकों में असमंजस की स्थिति निर्मित हो रही है। जमा नहीं करने पर कोर्ट के चक्कर लगाने के डर से वाहन मालिक रोजाना लाइन लगाकर चालान जमा कर रहे हैं।
टोल प्लाजा में चालान
सूरजपुर जिले के पचिरा टोल प्लाजा में आए दिन हो रही चालानी कार्रवाई से वाहन चालकों ने वैध दस्तावेज होने और नियमों का पालन करने के बाद भी चालानी कार्रवाई पर आश्चर्य जताया है। वहीं टोल कर्मियों का कहना है कि ऑटो-चालान सिस्टम के जरिए चालानी कार्रवाई हो रही है। यहां लगे कैमरे का संचालन वह नहीं करते हैं। वाहन मालिक विशाल सोनी और मिथिलेश राजवाड़े ने बताया कि उनके वाहन के बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र , फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेज होने के बाद भी चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही स्वचालित कैमरा सिस्टम को तुरंत सुधारने और तकनीकी जांच कराने की मांग की गई है।
2 दिन में 5 चालान
रायपुर के कोटा निवासी एक बस मालिक के वाहन का 10 और 11 अक्टूबर को 5 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। इसकी शिकायत रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह और ट्रैफिक डीएसपी सतीष ठाकुर से शिकायत की गई। साथ ही बताया कि उसे चालानी कार्रवाई की जानकारी तक नहीं है। ढाई माह बाद चालान मिलने पर उसे पता चला। कार्रवाई के डर से सभी चालान की राशि को कोर्ट में जाकर जमा कराया। साथ ही दोबारा कार्रवाई होने की आशंका जताई।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की जाती है। जितनी बार ट्रैफिक नियम तोड़ने हुए पकडे़ जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बार चालान जमा करने पर किसी को ट्रैफिक नियम तोड़ने की छूट नहीं दी गई है।
संजय शर्मा, एआईजी ट्रैफिक
