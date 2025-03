love triangle कितना खतरनाक, रायपुर की इस स्टोरी से लगाएं अंदाजा

लव ट्राएंगल (love triangle) कितना खतरनाक (How dangerous ) साबित होता है इसका अंदाजा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर (Raipur, the capital of Chhattisgarh) की एक घटना से लगाया जा सकता है, जहां प्रेमिका ने एक दूसरे लडक़े से अफेयर चलाया तो नाराज पुराने प्रेमी ने उसी के जरिए लडक़े को बुलाकर अपने साथियों के साथ मिलकर मार डाला। इसके बाद शव को सुनसान स्थान ( deserted place.) में फेंक दिया था।