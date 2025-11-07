मैं व्याकुल हूं, विह्वल हूं… मुझे और कैलाश खेर खड़े करने हैं”- गायक कैलाश खेर का विशेष संवाद राज्योत्सव मंच से

हमारे गानों में चाहे रोमांस हो या मस्ती, उनमें सीख होती है । तू ख्वाब है या है धोखा, ठगनी है या कोई माया, है तू नचनी नाच नचावे, तुझे कोई समझ न पाया… देखिए, तौबा तौबा मस्ती का गीत है, पर इसका दर्शन यही है। जितना मन मोह और माया की ओर भागेगा, उतना ही विपत्ति की ओर जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप माया के पीछे भागे और सुख पाया हो। सुख तो भीतर होता है। हमारा मन जितना लालच, धन-दौलत, माया और मोह की तरफ आकर्षित होता है, उतना ही असंतुलित होता है। पूरी रामायण और महाभारत इसी बात पर आधारित है। ईर्ष्या, लालच और मोह ही हर विपत्ति का कारण बने। हमारा जीवन भी इन्हीं अनुभवों से बना है, इसलिए आज के च्कैलाशज् के गीतों के अलावा बातचीत में अध्यात्म झलकता है।