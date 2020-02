IAS में पूछा गया सवाल password को हिंदी में क्या कहते हैं? जानिए ऐसे ही पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब

आज हम आपके लिए कुछ ऐसे प्रश्नों के जवाब लेकर आए हैं। जो कि ट्रिकी होने के साथ-साथ मजेदार भी है। दोस्तों आज हम आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले और ट्रिकी टाइप प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। जिसे जानकर आप को मजा भी आएगा और जानकारी भी मिलेगी। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिकी प्रश्न लेकर आए हैं जो ज्यादातर इंटरव्यू में आपके दिमाग की जांच के लिए पूछे जाते हैं।

रिजल्ट घोषित होने के बाद चयनित छात्र के लिए इंटरव्यू सबसे अहम् पड़ाव होता है iq लेवल और काबिलियत परखने का जिससे सही कैंडिडेट का चुनाव उसकी प्रतिभा और जवाबों को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। रात-दिन पढकर एग्जाम में देने के बाद लिखित परीक्षा और उसके बाद कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।

तब आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है आत्मविश्वास और 'आउट ऑफ द बॉक्स' सोचने की क्षमता। तो आइये जानते हैं परीक्षा में पूछे गए और सिर घुमा देने वाले सवालों और उनके जवाबों को (IAS Interview questions and answers ) -

Q. पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते है?

A. पासवर्ड (password) को हिंदी में "कूट शब्द" कहते है।

Q. आप सिर्फ 2 का उपयोग करते हुए 23 कैसे लिख सकते हो?

A. 22+2/२

Q. सोने की उस चीज का नाम बताइए जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है?

A. चारपाई, चारपाई सोने के लिए होती है लेकिन इसे सुनार नहीं बेचता है.

यह भी एक ट्रिकी प्रश्न है इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत होती है।

Q. बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं?

A. अधिकोष

Q. वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में एक बार ही आता है? यह एक ट्रिकी प्रश्न है?

A. वर्ष और शनिवार में एक बार सिर्फ हिंदी का अक्षर 'व' ही आता है.

दोस्तों यह प्रश्न सर को घुमा देने वाला था लेकिन इसका जवाब बहुत ही आसान था."

Q. भारत की प्रथम महिला IAS ऑफिसर कौन थी?

A. अन्ना रामजन मल्होत्रा

Q. एक टेबल पर प्लेट में दो सेब है और उसे खाने वाले 3 आदमी तो कैसे खायेंगे?

A. प्रश्न में ही उत्तर है. ध्यान से पढ़ियें यहाँ 1 टेबल पर है और 2 प्लेट में है तो हो गये न तीन सेब. अब सबके हिस्से में एक-एक सेब आएगा।

Q. मनुष्य की एक आंख का वजन महज कितने ग्राम होता है?

A. मनुष्य की एक आंख का वजन महज 8 ग्राम होता है।

Q. दो जुड़वां बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मदिन जून में है. ये कैसे मुमकिन है ?

A. क्योंकि, मई एक जगह का नाम है।

Q. इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट के लिए एक कप कॉफी मंगाई. कॉफी का कप कैंडिडेट के सामने रखकर पूछा- what is before YOU ?

A. कैंडिडेट ने TEA में अपना जवाब दिया। जबकि इंटरव्यूअर ने पूछा था 'U'(alphabet) के पहले क्या आता है ? तो 'U' के पहले 'T'(alphabet) आता है। इसीलिए कैंडिडेट ने चाय कहा।

Q. एक आदमी आठ दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है ?

A. क्योंकि, वो रात को सोता है।

Q. एक बिल्ली के तीन बच्चे हैं। उनका नाम जनवरी, फरवरी और मार्च हैं। बिल्ली का नाम क्या है ?

A. क्या. इसका जवाब, सवाल में ही है। बिल्ली का नाम 'क्या' है।

Q. किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है?

A. नील आर्मस्ट्रांग ने चन्द्रमा पर अपना बायां पाँव पहले रखा था उस समय उसका दिल 1 मिनट में 156 बार धडक रहा था।

Q. रेल पटरियों के किनारे लगे W/L( Wistle board) बोर्ड का क्या मतलब है?

A. W/L( Wistle board) का मतलब हार्न बजाना से है। जहां पर इस प्रकार के बोर्ड लगे होते हैं वहा हार्न बजाना होता है।

Q. औरत का ऐसा कौन सा रूप है। जिसे सब देखते है। लेकिन उसका पति कभी नही देख सकता?

A. विधवा का रूप।

Q. दो घरों मे आग लगी है। एक घर अमीर का है। और दूसरा गरीब का। पुलिस किस घर की आग को पहले बुझाएगी? A. पुलिस कब से आग बुझाने लगी।

Q. वो कौन है जो पूरे एक महीने बाद आपके पास आती है। और सिर्फ 24 घंटे आपके साथ बिताकर चली जाती है।

A. तारीख़, क्योंकि कोई भी तारीख़ एक महीने के बाद ही आती है। लेकिन 24 घंटे बाद चली जाती है।