रायपुर

IFS Transfer News: फिर चली तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 4 IFS अफसरों का ट्रांसफर… देखें List

IFS Transfer News: राज्य शासन ने चार भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इस सूची में 2004, 2013, 2015 और 2017 बैच के अधिकारी शामिल हैं।

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 15, 2026

ट्रांसफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ट्रांसफर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

IFS Transfer News: छत्तीसगढ़ में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। राज्य शासन ने चार भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। इस सूची में 2004, 2013, 2015 और 2017 बैच के अधिकारी शामिल हैं।

जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेगी। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विशेष सचिव जेपी पाठक द्वारा जारी किया गया है।

देखें List

जारी आदेश के मुताबिक, नवीद शुजाउद्दीन (2004 बैच) को प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन एवं सामुदायिक वानिकी/संरक्षण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर। वहीं रमेश कुमार जांगड़े (2013 बैच) को वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), बीजापुर। इसके अलावा रंगानाधा रामाकृष्णा वाय. (2015 बैच) को वन उप संरक्षक (प्रादेशिक), दंतेवाड़ा, जबकि जाधव सागर रामचन्द्र (2017 बैच) को वन उप संरक्षक (परियोजना निर्माण, निगरानी एवं मूल्यांकन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर।

Updated on:

15 Jan 2026 07:09 pm

Published on:

15 Jan 2026 07:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IFS Transfer News: फिर चली तबादला एक्सप्रेस, एक साथ 4 IFS अफसरों का ट्रांसफर… देखें List

रायपुर

छत्तीसगढ़

