Cyclone Montha: चक्रवात मोंथा का असर, सर्दी में सस्ते बिकने वाले टमाटर के बढ़े भाव

किसान संघ और किसानों के मुताबिक बीते पांच वर्षों में पहली बार टमाटर की फसल को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। हालात यह है कि प्रति एकड़ किसानों को लागत तक वसूल नहीं हो पा रही है। यह हालात तब हैं, जब टमाटर की कीमतें उच्चतम स्तर पर हैं। किसानों ने बताया कि प्रति एकड़ 2 लाख से लेकर 2.30 लाख रुपए की लागत लगाने पर वर्तमान में 40 हजार रुपए ही वसूल हो पाए हैं।