CG News: पत्रिका की खबर का असर, मानव निर्मित जंगल में 265 मवेशियों की मौत की पुष्टि, जांच टीम पहुंची

CG News: बेमेतरा जिले के एक मात्र ग्राम उसलापुर, बिरमपुर, झिरिया में मानव निर्मित 150 एकड़ के जंगल में रविवार को पहुंची टीम ने 265 मवेशियों की मौत होने की पुष्टि की है। राजस्व, पशु चिकित्सा विभाग, वन एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में दो दिन के दौरान मरने वाले 65 गौवंशों के शव और पूर्व में मृत 200 गायों की गणना की गई। पत्रिका द्वारा मामला सामने आने के बाद रविवार को मौके पर आसपास के 12 गांवों के एक हजार से अधिक ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे।