CG News: पत्रिका की खबर का असर, मानव निर्मित जंगल में 265 मवेशियों की मौत की पुष्टि, जांच टीम पहुंची

CG News: बेमेतरा जिले के एक मात्र ग्राम उसलापुर, बिरमपुर, झिरिया में मानव निर्मित 150 एकड़ के जंगल में रविवार को पहुंची टीम ने 265 मवेशियों की मौत होने की पुष्टि की है। राजस्व, पशु चिकित्सा विभाग, वन एवं पंचायत विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में दो दिन के दौरान मरने वाले 65 गौवंशों के शव और पूर्व में मृत 200 गायों की गणना की गई। पत्रिका द्वारा मामला सामने आने के बाद रविवार को मौके पर आसपास के 12 गांवों के एक हजार से अधिक ग्रामीण व जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे।
घेराबंदी के अंदर बची गायों को 15 दिन के भीतर शिफ्ट करने व चारा पानी की व्यवस्था करने का आश्वासन देने के बाद अंत में मृत गायों का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे घटनाक्रम में गायों की मरने की वजह जानने के लिए पीएम करने पहुंची पशु चिकित्सा सेवा विभाग के 3 डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर वापस लौट गए।
150 एकड़ के अंदर पड़े मवेशियों के कंकाल व अवशेषों को देखने के बाद मृत मवेशियों की कुल संख्या 200 होने का अनुमान लगाया गया। वहीं बीते 2-3 दिन के दौरान 65 मवेशियों के शव मिले। इस दौरान लगभग एक हजार ग्रामीण मौजूद रहे। लेकिन डॉक्टरों की टीम ने मृत मवेशियों का न पोस्टमार्टम किया और न ही बीमार गौवंशों का उपचार किया। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी गई।
