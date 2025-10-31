चेकिंग के दौरान की घटना: कारोबारी की कार से 2 लाख चुराने वाला सिपाही बर्खास्त

रायपुर. लेनदेन के विवाद में घर घुसकर महिला की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। प्रकरण की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में 12 गवाहों के बयान करवाए गए। अतिरिक्त लोक अभियोजक रितेश कुमार अवस्थी ने बताया कि भिलाई के नेहरू नगर निवासी मोहम्मद सुल्तान (24साल) से प्रेमनगर गुढियारी निवासी मोहम्मद इस्माइल ने रकम उधार ली थी। इसे नहीं लौटाने पर सुल्तान 15 फरवरी 2023 की सुबह 8 बजे बातचीत करने के लिए आया था। इस दौरान इस्माइल की पत्नी इमराना खातून से विवाद होने पर सुल्तान ने चाकू से प्राणघातक हमला किया। इससे घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। सूचना पर गुढि़यारी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच करने के बाद 15 मई 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया। जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायाधीश ने आजीवन कैद से दंडित किया।