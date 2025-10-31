चेकिंग के दौरान की घटना: कारोबारी की कार से 2 लाख चुराने वाला सिपाही बर्खास्त
कारोबारी की कार चेकिंग के दौरान नकदी चुराने वाले सिपाही प्रशांत शुक्ला को बर्खास्त कर दिया गया है। मामले की जांच के बाद एसएसपी ने यह कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग के कारोबारी मयंक गोस्वामी 18 अक्टूबर की रात धमतरी से अपने घर लौट रहे थे। उनकी कार में 10 लाख रुपए थे।
हवाला कारोबार के संदेह में रायपुर से क्राइम ब्रांच की टीम उसका पीछा कर रही थी। टीम में शामिल सिपाही प्रशांत शुक्ला, धनंजय गोस्वामी, प्रमोद वट्टी, अमित, वीरेंद्र भार्गव आदि कारोबारी के घर तक पहुंचे। इसके बाद उनकी कार की तलाशी लेने लगे। इस दौरान प्रशांत ने उनकी कार में रखी रकम में से 2 लाख रुपए निकाल लिए। रकम अपनी जेब में डाल ली। कुछ देर बाद टीम पूछताछ करके वापस चली गई।
रकम गायब होने की जानकारी कारोबारी को सुबह हुई। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें प्रशांत रकम चुराते हुए नजर आया। इसकी शिकायत उन्होंने दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल को की। एसपी अग्रवाल ने पूरे मामले की जांच के बाद रिपोर्ट रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह को सौंप दी। इसकी जानकारी होते ही प्रशांत को सस्पेंड कर दिया गया। साथ मामले की जांच कराई गई। जांच में रकम चुराना साबित होने के बाद एसएसपी डॉक्टर सिंह ने उसे बर्खास्त कर दिया है। इससे पहले भी प्रशांत के खिलाफ कई शिकायतें थीं।
