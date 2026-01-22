IND vs NZ Match: रायपुर पहुंचीं भारत और न्यूजीलैंड की टीमें, आज शाम स्टेडियम में होगा अभ्यास

IND vs NZ Match in Raipur: भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज दोपहर रायपुर पहुंच गई। शाम में अभ्यास के बाद कल यानी 23 जनवरी को सीरीज का दूसरा मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं आज जब टीम इंडिया रायपुर पहुंची तो एक बार फिर फैंस की भारी भीड़ एयरपोर्ट पर जमा हो गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें बस में सवार होकर होटल के लिए रवाना हो गई। जानकारी के अनुसार भारतीय टीम होटल कोर्टयार्ड (छेरीखेड़ी) में रुकेगी, जबकि न्यूजीलैंड टीम का ठहराव होटल हयात में होगा।