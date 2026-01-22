IND vs NZ T20: आज रायपुर पहुंचेगी टीम इंडिया! सोशल मीडिया पर पोस्टरों ने मचाई धूम, गौतम गंभीर और खिलाड़ियों का होगा भव्य स्वागत…

IND vs NZ T20: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम आज राजधानी रायपुर पहुंच रही है। टीम के खिलाड़ियों के साथ मुख्य कोच और दो बार के विश्व कप विजेता गौतम गंभीर भी खास आकर्षण बने हुए हैं।