IND vs NZ T20: आज रायपुर पहुंचेगी टीम इंडिया! सोशल मीडिया पर पोस्टरों ने मचाई धूम, गौतम गंभीर और खिलाड़ियों का होगा भव्य स्वागत…

IND vs NZ T20: आज रायपुर पहुंचेगी टीम इंडिया! सोशल मीडिया पर पोस्टरों ने मचाई धूम, गौतम गंभीर और टीम इंडिया का होगा भव्य स्वागत...(photo-patrika)
IND vs NZ T20: छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 जनवरी को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम आज राजधानी रायपुर पहुंच रही है। टीम के खिलाड़ियों के साथ मुख्य कोच और दो बार के विश्व कप विजेता गौतम गंभीर भी खास आकर्षण बने हुए हैं।
भारतीय टीम के आगमन को लेकर रायपुर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वागत के लिए बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे राजधानी का माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो गया है।
गौतम गंभीर के स्वागत के लिए Team CricFest और Aranya Sports City Group की ओर से विशेष पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों के माध्यम से टीम के मेंटोर गौतम गंभीर का हार्दिक स्वागत किया गया है, साथ ही पूरी भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं।
स्वागत पोस्टरों में क्रिकेट के प्रति सम्मान, जुनून और देशभक्ति की भावना साफ नजर आ रही है। इन पोस्टरों ने शहरवासियों और क्रिकेट प्रेमियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया है और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है।
CricFest एक समर्पित क्रिकेटिंग फेस्टिवल और प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य क्रिकेट को केवल खेल नहीं, बल्कि एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत करना है। यह मंच युवाओं, उभरते खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रेमियों को जोड़ते हुए खेल, सीख और प्रेरणा का साझा अनुभव प्रदान करता है।
यह स्वागत अभियान Team CricFest और Aranya Sports City Group की संयुक्त पहल है। दोनों संस्थाएं खेलों के विकास और क्रिकेट के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर सक्रिय हैं। संस्थाओं ने विश्वास जताया है कि गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर देश को एक बार फिर गौरवान्वित करेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग