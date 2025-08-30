Indian Railway: रेल यात्रियों को फिर होगी परेशानी, यह आठ ट्रेनें देरी से होंगी रवाना, चौथी लाइन का काम चालू

Indian Railway: बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर तक चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है । इसमें अब तक 150 किलोमीटर से अधिक का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अंतर्गत बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन के रायगढ़ रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।