Indian Railway: रेल यात्रियों को फिर होगी परेशानी, यह आठ ट्रेनें देरी से होंगी रवाना, चौथी लाइन का काम चालू

Indian Railway: बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर तक चौथी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है । इसमें अब तक 150 किलोमीटर से अधिक का कार्य पूर्ण किया गया है। इसके अंतर्गत बिलासपुर-झारसुगुड़ा सेक्शन के रायगढ़ रेलवे स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
जो कि 31 अगस्त से 15 सितम्बर तक (विभिन्न तिथियों में) किया जाएगा। इसलिए आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अलग-अलग तिथि में घंटों देरी से रवाना होगी।
2 सितम्बर को गाड़ी 18477 पूरी-योगनगरी ऋषिकेश उत्कल एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी।
3 सितम्बर कोे गाड़ी 12262 हावड़ा-मुंबई दुरन्तो एक्सप्रेस 6 घंटे देरी से रवाना होगी।
3 सितम्बर को गाड़ी 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से रवाना होगी।
3 सितम्बर को गाड़ी 20472 पूरी-श्री गंगानगर एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी।
3 सितंबर को 18478 को गाड़ी 18478 योगनगरी ऋषिकेश-पूरी उत्कल एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी।
3 सितम्बर को गाड़ी 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी।
2 सितम्बर को गाड़ी 17007 सिकन्दराबाद-दरभंगा एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी।
2 सितम्बर को गाड़ी 20917 इंदौर-पूरी एक्सप्रेस 6 घंटे 30 मिनिट देरी से रवाना होगी।