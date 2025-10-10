कोलकाता से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट की रायपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, एक युवक की मौत, मचा हडकंप

रायपुर एयरपोर्ट पर बीते महीने आसमानी बिजली का कहर देखने को मिला था। जिसके चलते कई विमानों की उड़ाने रद्द हो गई थी। आकाशीय बिजली गिरने से टेक्निकल जोन वीएचएफ प्रभावित हुआ था। इससे लैंडिंग होने वाले विमानों से संपर्क टूट गया और हवा में चक्कर लगाने के बाद पांच विमानों को दूसरे शहर डायवर्ट करना पड़ गया था। कोलकाता और हैदराबाद से आई फ्लाइट को भुवनेश्वर, दिल्ली के विमान को भोपाल और मुंबई और पुणे की फ्लाइट को नागपुर भेजा गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट की परिचालन व्यवस्था प्रभावित हो गई थी।