रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 2023-24 भर्ती, दस्तावेज सत्यापन की समय-सारणी जारी

अभ्यर्थियों को अपने-अपने पद एवं रोल नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रातः 8:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन क्रमशः 12 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 2 फरवरी 2026 तक चलेगा।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 02, 2026

CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 2023-24 भर्ती, दस्तावेज सत्यापन की समय-सारणी जारी

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 2023-24 भर्ती (Photo AI Image)

CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अंतर्गत मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, ड्रेसर एवं कम्पाउंडर पदों की भर्ती प्रक्रिया 2023-24 के तहत चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की समय-सारणी जारी कर दी गई है। अध्यक्ष, भर्ती समिति छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह प्रक्रिया भर्ती केंद्र–4वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, माना, जिला रायपुर में आयोजित की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को अपने-अपने पद एवं रोल नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रातः 8:00 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन क्रमशः 12 जनवरी 2026 से प्रारंभ होकर 2 फरवरी 2026 तक चलेगा।

समय-सारणी के अनुसार मेल नर्स पद के लिए 12 एवं 13 जनवरी 2026 को, फीमेल नर्स पद के लिए 14 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक, लैब टेक्नीशियन के लिए 22 जनवरी 2026 को तथा फार्मासिस्ट पद के लिए 23, 27, 28 एवं 29 जनवरी 2026 को दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। वहीं नर्सिंग असिस्टेंट एवं ड्रेसर पद के अभ्यर्थियों का सत्यापन 30 जनवरी 2026 को एवं कम्पाउंडर पद के अभ्यर्थियों का 2 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रवेश पत्र संबंधित तिथि से 10 दिन पूर्व जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट www.cgpolice.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों एवं उनकी प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

Updated on:

02 Jan 2026 08:25 am

Published on:

02 Jan 2026 08:24 am

CG News: छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 2023-24 भर्ती, दस्तावेज सत्यापन की समय-सारणी जारी

