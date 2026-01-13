IPL Match in Raipur: रायपुर को मिली RCB के दो मैचों की मेजबानी, CM साय ने दी सहमति

रायपुर को मिली आरसीबी के दो मैचों की मेजबानी ( Photo - DPR Chhattisgarh )
IPL Match in Raipur: दिनेश कुमार. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एक बार फिर रायपुर में लौटने का जा रहा है। 12 साल बाद नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आईपीएल मैच आयोजित किए जाएंगे। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के दो होम मैच रायपुर की मेजबानी में खेले जाएंगे। आयोजन के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है।
मंगलवार को आरसीबी के वाइस प्रेसीडेंट राजेश मेनन और बीसीसीआई के संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और उन्हें आरसीबी का जर्सी भेंट आईपीएल मैच के आयोजन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आरसीबी के पदाधिकारी से मैच को लेकर पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद आरसीबी ने दो मैच रायपुर में कराने की सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रायपुर दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड था और 6 आईपीएल मैच हो चुके हैं।
आईपीएल मैचों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खुशी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। यह प्रस्ताव रायपुर को एक उभरते हुए स्पोट्र्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ डायरेक्टर विजय शाह ने कहा कि आरसीबी ने रायपुर को अपना होम ग्राउंड बनाने का फैसला किया है। अभी दो मैचों की सहमति बनी है। आयोजन के संबंध में आरसीबी के वाइस प्रेसीडेंट राजेश मेनन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री सुरक्षा समेत सभी तरह के सहयोग मैचों के दौरान प्रदान करने की बात आरसीबी के पदाधिकारी से की है।
आरसीबी ने बेंगलुरु के स्टेडियम में बीते साल हुए हादसे के चलते कुछ मैचों को अन्य स्थानों पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आरसीबी मैनेजमेंट ने इसके लिए रायपुर और इंदौर को शार्टलिस्ट किया है, जिसमें रायपुर को दो मैचों के लिए चुना गया।
