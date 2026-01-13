IPL Match in Raipur: रायपुर को मिली RCB के दो मैचों की मेजबानी, CM साय ने दी सहमति

मंगलवार को आरसीबी के वाइस प्रेसीडेंट राजेश मेनन और बीसीसीआई के संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और उन्हें आरसीबी का जर्सी भेंट आईपीएल मैच के आयोजन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आरसीबी के पदाधिकारी से मैच को लेकर पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद आरसीबी ने दो मैच रायपुर में कराने की सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रायपुर दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड था और 6 आईपीएल मैच हो चुके हैं।