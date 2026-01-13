13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IPL Match in Raipur: रायपुर को मिली RCB के दो मैचों की मेजबानी, CM साय ने दी सहमति

IPL Match in Raipur: करीब 10 साल बाद एक बाद फिर आईपीएल का रोमांच रायपुर में दिखेगा। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के दो होम मैच रायपुर की मेजबानी में खेले जाएंगे..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 13, 2026

IPL Match in raipur

रायपुर को मिली आरसीबी के दो मैचों की मेजबानी ( Photo - DPR Chhattisgarh )

IPL Match in Raipur: दिनेश कुमार. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) एक बार फिर रायपुर में लौटने का जा रहा है। 12 साल बाद नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में आईपीएल मैच आयोजित किए जाएंगे। इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के दो होम मैच रायपुर की मेजबानी में खेले जाएंगे। आयोजन के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

मंगलवार को आरसीबी के वाइस प्रेसीडेंट राजेश मेनन और बीसीसीआई के संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की और उन्हें आरसीबी का जर्सी भेंट आईपीएल मैच के आयोजन के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आरसीबी के पदाधिकारी से मैच को लेकर पूरा सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद आरसीबी ने दो मैच रायपुर में कराने की सहमति जताई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले रायपुर दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड था और 6 आईपीएल मैच हो चुके हैं।

IPL Match in Raipur: छत्तीसगढ़ को मिलेगी पहचान

आईपीएल मैचों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय खुशी जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों से युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। यह प्रस्ताव रायपुर को एक उभरते हुए स्पोट्र्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेगा।

दो मैचों की सहमति बनी

छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ डायरेक्टर विजय शाह ने कहा कि आरसीबी ने रायपुर को अपना होम ग्राउंड बनाने का फैसला किया है। अभी दो मैचों की सहमति बनी है। आयोजन के संबंध में आरसीबी के वाइस प्रेसीडेंट राजेश मेनन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री सुरक्षा समेत सभी तरह के सहयोग मैचों के दौरान प्रदान करने की बात आरसीबी के पदाधिकारी से की है।

हादसे के बाद बेगलुरु का विकल्प बना रायपुर

आरसीबी ने बेंगलुरु के स्टेडियम में बीते साल हुए हादसे के चलते कुछ मैचों को अन्य स्थानों पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आरसीबी मैनेजमेंट ने इसके लिए रायपुर और इंदौर को शार्टलिस्ट किया है, जिसमें रायपुर को दो मैचों के लिए चुना गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 07:47 pm

Published on:

13 Jan 2026 07:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IPL Match in Raipur: रायपुर को मिली RCB के दो मैचों की मेजबानी, CM साय ने दी सहमति

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बोतल से सिर फोड़ा, फिर गले लगाकर रोया… बीयर-बार में गर्लफ्रेंड की हत्या, LIVE Video आया सामने

रायपुर बीयर-बार मर्डर केस (photo source- Patrika)
रायपुर

​​Soumya Chaurasia: सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (photo source- Patrika)
रायपुर

पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं! जल्द शुरू होने वाली है नई व्यवस्था

postmartam report,
रायपुर

Pre-Board Exam: प्री-बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट, DEO ने जारी की फाइनल डेट, जानें पूरा शेड्यूल…

प्री-बोर्ड परीक्षाएं 19 से 24 जनवरी तक (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में मिली नई नगरी, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ...

रायपुर में मिली नई नगरी, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ... ये खोज बदल देगी छत्तीसगढ़ के इतिहास की दिशा(photo-patrika)
खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.