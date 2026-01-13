RCB के 2 IPL मुकाबले रायपुर में..! होम ग्राउंड बदलने की तैयारी, चिन्नास्वामी में नहीं होगा कोई मैच…

बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आरसीबी फ्रेंचाइजी ने अपने होम ग्राउंड में बदलाव करने पर विचार किया था। अब सामने आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी सीजन में आरसीबी के सभी मुकाबले बेंगलुरु के बजाय मुंबई और रायपुर में आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसे में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा।