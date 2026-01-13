RCB के 2 IPL मुकाबले रायपुर में! होम ग्राउंड बदलने की तैयारी, चिन्नास्वामी में नहीं होगा कोई मैच...(photo-patrika)
IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की शुरुआत मार्च महीने से होने जा रही है, जिसका क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच IPL 2025 की चैंपियन टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के होम मैचों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद आरसीबी फ्रेंचाइजी ने अपने होम ग्राउंड में बदलाव करने पर विचार किया था। अब सामने आ रही रिपोर्ट्स के अनुसार, आगामी सीजन में आरसीबी के सभी मुकाबले बेंगलुरु के बजाय मुंबई और रायपुर में आयोजित किए जा सकते हैं। ऐसे में एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा।
ताजा जानकारी के मुताबिक, आरसीबी के 5 मैच मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में और 2 मैच रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किए जाने की संभावना है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक आईपीएल या आरसीबी फ्रेंचाइजी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
बताया जा रहा है कि IPL 2025 में आरसीबी के चैंपियन बनने के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल उठे थे।
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आरसीबी रायपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को अपना होम ग्राउंड बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह बड़ी सौगात साबित हो सकती है।
