इसरो के साइंटिस्ट की पत्रिका से खास बातचीत, कैप्सूल से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे 3 लोग, 1.5 तक करेंगे आकाश की यात्रा

साइंटिस्ट जोशी ने बताया कि पुरानी तरीके से पढ़ाने के बजाए अब नए तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है। आज की तारीख में यह बच्चे डेटा एनालिसिस कर या कोई भी आइडिया लेकर कुछ बनाना चाहते हैं तो इन्हें फंडिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इनके लिए आगे फंडिंग भी उपलब्ध करवा दी जाएगी और फैसिलिटी की आवश्यकता भी पूरी कर सकते है इनके लिए । सिर्फ इन्हें अपना आइडिया लेकर आना है और इसरो इसे टेस्ट और क्वालीफाई करेगा और वह सफल हुआ फिर उसे आगे और बढ़ा किया जाएगा।