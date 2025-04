Journey is not pleasant: टोल प्लाजा में अवैध वसूली का खेल, कट रही वाहन चालकों की जेब

छत्तीसगढ़ के टोल प्लाजा ( the toll plazas of Chhattisgarh ) से गुजरने वाले वाहन चालकों की जेब (The pockets of the drivers ) पिछले काफी समय से कट रही है। रायपुर के कुम्हारी स्थित खारून टोल प्लाजा में नई दरें लागू (the implementation of new rates) होने के बाद से मनमाना शुल्क लिया जा रहा है। निशुल्क सर्विस लेन से गुजरने के बाद भी फास्ट टैग के जरिए वसूली हो रही है।