CG News: रजत महोत्सव में केबीसी की तर्ज पर ‘खेलो छत्तीसगढ़’, स्कूली बच्चे ले रहे भाग

CG News: टाउन हॉल में चल रहे रजत महोत्सव में ज्ञान का अनोखा आयोजन लोगों को आकर्षित कर रहा है। यहां कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर ‘खेलो छत्तीसगढ़’ क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें प्रतिदिन अलग-अलग स्कूलों के छात्र उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि पूरा खेल छत्तीसगढ़ी भाषा में संचालित होता है।
नियम भी बिल्कुल केबीसी जैसे हैं और सवाल छत्तीसगढ़ की संस्कृति, इतिहास व जनजीवन से जुड़े रहते हैं। छात्रों का कहना है कि यहां आकर उन्हें सचमुच हॉट सीट में बैठने जैसा अनुभव हो रहा है।
उन्होंने यह मांग भी की कि इस एक्टिविटी की अवधि सात दिन और बढ़ाई जाए, ताकि शहर के सभी स्कूलों के विद्यार्थी इसमें हिस्सा ले सकें और अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर सकें।