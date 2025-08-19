Theft in Samta Express: समता एक्सप्रेस में 9 लाख के गहनों से भरा लेडीज बैग चोरी, रायपुर आ रही थी महिला… मचा हड़कंप

Theft in Samta Express: निजामुद्दीन से रायपुर आ रही महिला के सोने के 9 लाख के जेवर चोर ने उड़ा लिए। जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को रायपुर शंकर नगर निवासी अनामिका वर्मा पति अवधेश वर्मा समता एक्सप्रेस के एस-3 कोच की 21 नंबर सीट पर सोई थी। जब दुर्ग के पास महिला की आंख खुली तो देखा कि उसका पर्स गायब है, उसमें करीब 12 तोला सोना (मंगलसूत्र, हार और कड़ा) था।