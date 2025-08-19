Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Theft in Samta Express: समता एक्सप्रेस में 9 लाख के गहनों से भरा लेडीज बैग चोरी, रायपुर आ रही थी महिला… मचा हड़कंप

Theft in Samta Express: निजामुद्दीन से रायपुर आ रही महिला के सोने के 9 लाख के जेवर चोर ने उड़ा लिए। महिला ने जीआरपी थाना में शिकायत दर्ज कराई।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 19, 2025

ट्रेन में चोरी (फोटो सोर्स- shutterstock)
ट्रेन में चोरी (फोटो सोर्स- shutterstock)

Theft in Samta Express: निजामुद्दीन से रायपुर आ रही महिला के सोने के 9 लाख के जेवर चोर ने उड़ा लिए। जीआरपी से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को रायपुर शंकर नगर निवासी अनामिका वर्मा पति अवधेश वर्मा समता एक्सप्रेस के एस-3 कोच की 21 नंबर सीट पर सोई थी। जब दुर्ग के पास महिला की आंख खुली तो देखा कि उसका पर्स गायब है, उसमें करीब 12 तोला सोना (मंगलसूत्र, हार और कड़ा) था।

करीब 9 लाख के जेवर चोरी होने के बाद महिला ने जीआरपी थाना में शिकायत दर्ज कराई। ये घटना नागपुर-डोंगरगढ़ के बीच की बताई जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी रायपुर ने बताया कि इस मामले की जीआरपी जांच कर रही है, इस केस को नागपुर, गोंदिया जीआरपी को ट्रांसफर किया गया है। टीम डोंगरगढ़ समेत अलग-अलग स्टेशन के कैमरे की जांच कर रही है।

बच्चों की आवाज से खुली नींद

ट्रेन नागपुर स्टेशन पर रुकी थी। उसी दौरान महिला ब्राउन कलर का लेडीज बैग सिर के पास रखकर सो गईं। उसे ट्रेन के चलने का ध्यान नहीं रहा। जब ट्रेन दुर्ग स्टेशन से करीब 10-15 मिनट पहले थी, तभी सामने बैठे यात्री के बच्चों की आवाज से उसकी नींद खुली। उसने देखा कि पर्स गायब है।

पीड़िता ने आसपास बैठे यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने संदिग्ध को आते-जाते नहीं देखा। यात्रियों ने बताया कि वे डोंगरगढ़ से जाग रहे थे और तब से किसी को बैग के पास जाते नहीं देखा। आशंका है कि बैग नागपुर से डोंगरगढ़ के बीच ही चोरी हुआ है।

19 Aug 2025 11:39 am

