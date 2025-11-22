जमीन-मकान की रजिस्ट्री हुई महंगी! 50 हजार की जगह देना होगा 5 लाख, सरकारी गाइडलाइन से बाजार में मचा हड़कंप…

क्रेडाई छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष पंकज लाहोटी ने कहा की अचल संपत्तियों की सरकारी गाइडलाइन दरों का अध्ययन कर रहे हैं। बड़े भू-भाग की जमीनों की गणना में वर्गमीटर और हेक्टेयर दर का नया फार्मूला लागू किया गया है, जिसमें 15 हजार वर्गफीट का मूल्यांकन प्रति वर्गमीटर की दर से व बाकी जमीनों की गणना हेक्टेयर दरों में होगी। इससे जमीन की कीमतें बढ़ गई हैं। अलग-अलग मामलों पर अध्ययन के बाद हमारी टीम शासन को रिपोर्ट सौंपेगी।