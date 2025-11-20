CG Vyapam: छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी की नई गाइडलाइन, अब ऐसे अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी एंट्री, जानें क्या हुआ नया

छत्तीसगढ़ व्यापम ने आगामी परीक्षाओ के लिए अद्यतन दिशा-निर्देश जारी किए है। जारी दिशा-निर्देश के तहत परीक्षार्थी, परीक्षा के एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें, ताकि उन्हें परीक्षा दिवस को कोई असुविधा न हो। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के कम से कम 2 घंटा पूर्व पहुंचे, ताकि उनका फ्रिस्किंग एवं पहचान पत्र का सत्यापन किया जा सके। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई परीक्षा सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो रहा है तो मुख्य द्वार सुबह 10.30 बजे बंद कर दिया जाएगा। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें, हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा देने आएं।