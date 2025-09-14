खनिज विभाग की ढिलाई! करोड़ों के अवैध रेत भंडारण पर सिर्फ नोटिस, 20 में 12 के पास NOC नहीं…

इस मामले के सामने आते ही विभाग पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिना पर्यावरण एनओसी के विभाग ने 12 व्यापारियों को भंडारण करने कैसे अनुमति दे दी। वहीं इस मामले में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भी संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की बात की थी। इसके बाद खनिज विभाग ने अब तक नोटिस ही जारी किया है। अब तक किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।