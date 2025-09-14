Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

खनिज विभाग की ढिलाई! करोड़ों के अवैध रेत भंडारण पर सिर्फ नोटिस, 20 में 12 के पास NOC नहीं…

CG News: रायपुर जिले में करोड़ों रुपए का अवैध रेत भंडारण व्यापारियों ने कर रखा है। इसमें खनिज विभाग की ओर से भंडारण करने के लिए 20 रेत व्यापारियों को अनुमति दी गई है।

रायपुर

Shradha Jaiswal

Sep 14, 2025

खनिज विभाग की ढिलाई! करोड़ों के अवैध रेत भंडारण पर सिर्फ नोटिस, 20 में 12 के पास NOC नहीं...(photo-patrika)
खनिज विभाग की ढिलाई! करोड़ों के अवैध रेत भंडारण पर सिर्फ नोटिस, 20 में 12 के पास NOC नहीं...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में करोड़ों रुपए का अवैध रेत भंडारण व्यापारियों ने कर रखा है। इसमें खनिज विभाग की ओर से भंडारण करने के लिए 20 रेत व्यापारियों को अनुमति दी गई है। इनमें से 12 लोगों के पास पर्यावरण (जल-वायु सम्मति) की एनओसी ही नहीं है, उसके बावजूद इन्हें भंडारण करने के अनुमति मिल गई।

CG News: 20 लोगों में 12 के पास एनओसी ही नहीं

इन्होंने करोडों रुपए का अवैध रेत भंडारण कर लिया है। अब मामले के सामने आते ही लंबे समय बाद इन व्यापारियों को विगाग की ओर से खानापूर्ति के लिए नोटिस जारी किया गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग ने जिन व्यापारियों को रेत भंडारण करने की अनुमति दी है, इनमें से दो की एनओसी समाप्त हो चुकी है।

ये भी पढ़ें

डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन से लेकर NOC सर्टिफिकेट की फीस हो सकती है महंगी, CGMC करेगी रिवाइज
रायपुर
CG Medical council

वहीं चार व्यापारियों ने एनओसी खनिज विभाग में जमा ही नहीं की है। इसके साथ ही खनिज विभाग के दस्तावेजों में 6 व्यापारियों की जानकारी रिक्त है। वहीं शेष 8 व्यापारियों ने पर्यावरण एनओसी (जल-वायु सम्मति) विभाग के पास जमा की है।

उठ रहे सवाल

इस मामले के सामने आते ही विभाग पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिना पर्यावरण एनओसी के विभाग ने 12 व्यापारियों को भंडारण करने कैसे अनुमति दे दी। वहीं इस मामले में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भी संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की बात की थी। इसके बाद खनिज विभाग ने अब तक नोटिस ही जारी किया है। अब तक किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।

खनिज अधिकारी रायपुर की प्राची अवस्थी ने कहा जिन लोगों ने बिना पर्यावरण एनओसी जमा किए अवैध रेत भंडारण किया है, उन सभी को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 12:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / खनिज विभाग की ढिलाई! करोड़ों के अवैध रेत भंडारण पर सिर्फ नोटिस, 20 में 12 के पास NOC नहीं…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.