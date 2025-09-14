खनिज विभाग की ढिलाई! करोड़ों के अवैध रेत भंडारण पर सिर्फ नोटिस, 20 में 12 के पास NOC नहीं…

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में करोड़ों रुपए का अवैध रेत भंडारण व्यापारियों ने कर रखा है। इसमें खनिज विभाग की ओर से भंडारण करने के लिए 20 रेत व्यापारियों को अनुमति दी गई है। इनमें से 12 लोगों के पास पर्यावरण (जल-वायु सम्मति) की एनओसी ही नहीं है, उसके बावजूद इन्हें भंडारण करने के अनुमति मिल गई।
इन्होंने करोडों रुपए का अवैध रेत भंडारण कर लिया है। अब मामले के सामने आते ही लंबे समय बाद इन व्यापारियों को विगाग की ओर से खानापूर्ति के लिए नोटिस जारी किया गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग ने जिन व्यापारियों को रेत भंडारण करने की अनुमति दी है, इनमें से दो की एनओसी समाप्त हो चुकी है।
वहीं चार व्यापारियों ने एनओसी खनिज विभाग में जमा ही नहीं की है। इसके साथ ही खनिज विभाग के दस्तावेजों में 6 व्यापारियों की जानकारी रिक्त है। वहीं शेष 8 व्यापारियों ने पर्यावरण एनओसी (जल-वायु सम्मति) विभाग के पास जमा की है।
इस मामले के सामने आते ही विभाग पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर बिना पर्यावरण एनओसी के विभाग ने 12 व्यापारियों को भंडारण करने कैसे अनुमति दे दी। वहीं इस मामले में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भी संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की बात की थी। इसके बाद खनिज विभाग ने अब तक नोटिस ही जारी किया है। अब तक किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है।
खनिज अधिकारी रायपुर की प्राची अवस्थी ने कहा जिन लोगों ने बिना पर्यावरण एनओसी जमा किए अवैध रेत भंडारण किया है, उन सभी को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया है।