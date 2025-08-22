दूसरे दलों से आए नेताओं को BJP में मिलती है बड़ी कुर्सी, उनके अपने कार्यकर्ता दरी उठाने और झंडा लगाने तक सीमित… पूर्व CM के बयान से गरमाई सियासत

उन्होंने कहा कि अरुण साव को बताना चाहिए कि लोकसभा, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में ये कब पारित हुआ। हरियाणा के मामले में स्टे नहीं मिला है, इसलिए वहां 14 मंत्री चल रहे हैं। यहां पूरा मंत्रिमंडल असंवैधानिक है। यदि असंवैधानिक कृत्य हुआ है तो कोई भी निर्णय लेंगे वो संवैधानिक नहीं होगा। प्रदेश में संविधान की समस्या खड़ी हो गई है। संविधान के विपरीत जाकर मंत्रिमंडल का गठन होता है तो फिर वह जो फैसला लेंगे वह सही होगा या गलत।