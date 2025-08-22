तलाक के केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा – मानसिक रोग साबित करने विशेषज्ञ की पुष्टि जरूरी… पति की याचिका खारिज

याचिकाकर्ता पति और पत्नी का मार्च, 2008 को विवाह संपन्न हुआ था। उनकी दो बेटियां है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विवाह से पहले ससुराल वालों ने पत्नी को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बताया था। विवाह के बाद उसका व्यवहार असामान्य होने लगा। चिकित्सकीय जांच में पता चला कि वह एक गंभीर मानसिक बीमारी, सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी। जबकि पत्नी ने कोर्ट को बताया कि अक्टूबर, 2018 के आसपास ससुराल छोड़कर चली गई और वापस नहीं लौटी। इसलिए पति ने झूठे आरोप लगाकर शादी रद्द करने की याचिका दायर की थी।