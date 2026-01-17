यूपीएससी कोचिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी, इस तारीख को दस्तावेज सत्यापन

कोचिंग स्टूडेंट फाइल फोटो: पत्रिका
रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए नई दिल्ली स्थित सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में अध्ययन के लिए चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 27-28 जनवरी को किया जाएगा। यह राजीव युवा उत्थान योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के लिए है। इसका सत्यापन मुख्यालय इंद्रावती भवन, नवा रायपुर स्थित मीटिंग हॉल कक्ष क्रमांक-04, तृतीय तल में निर्धारित समयानुसार किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके तहत 28 दिसंबर 2025 को प्राक्चयन परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसकी मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है।
अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 27 जनवरी को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक और अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 28 जनवरी को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आयोजित है।
यह दस्तावेज अनिवार्य
मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार सूची और विस्तृत कार्यक्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है। पात्र अभ्यर्थियों को समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। पात्र अभ्यर्थियों को प्राक्चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र, कक्षा 10वीं की अंकसूची, स्नातक की अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण-पत्र व नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित स्वघोषणा प्रमाण-पत्र दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। वहीं अनुपस्थित अभ्यर्थियों व अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
