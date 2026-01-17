यूपीएससी कोचिंग के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी, इस तारीख को दस्तावेज सत्यापन

मेरिट सूची के आधार पर दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार सूची और विस्तृत कार्यक्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in पर उपलब्ध है। पात्र अभ्यर्थियों को समस्त आवश्यक मूल अभिलेखों के साथ निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। पात्र अभ्यर्थियों को प्राक्चयन परीक्षा का प्रवेश पत्र, कक्षा 10वीं की अंकसूची, स्नातक की अंकसूची, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण-पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए आय प्रमाण-पत्र व नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित स्वघोषणा प्रमाण-पत्र दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। वहीं अनुपस्थित अभ्यर्थियों व अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।