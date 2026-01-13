बोतल से सिर फोड़ा, फिर गले लगाकर रोया… बीयर-बार में गर्लफ्रेंड की हत्या, LIVE Video आया सामने

रायपुर बीयर-बार मर्डर केस (photo source- Patrika)
Murder in Bar: रायपुर के मेट्रो बार में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का सिर शराब की बोतल से मारकर फोड़ दिया। लड़की चिल्लाती रही, लेकिन युवक ने उसके बाल खींचे और उसे ज़मीन पर पटक-पटक कर पीटा। पीटने के बाद युवक लड़की से लिपटकर रोया, फिर भाग गया। घटना आज़ाद चौक थाना इलाके की है।
जानकारी के मुताबिक, लड़की का नाम वेदिका सागर है, जो गीता नगर इलाके की रहने वाली थी। लड़की को मारने वाले का नाम टी. सुनील राव उर्फ शीनू है। पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है। हालांकि, पुलिस झगड़े की वजह का पता लगा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेदिका और शीनू रिलेशनशिप में थीं। जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शराब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना 21 दिसंबर की है। वे दोपहर में बीयर पीने के लिए एक बार में गए थे। दोनों में बहस हुई, जिसके बाद उनके बॉयफ्रेंड टी. सुनील राव, जिन्हें शीनू के नाम से भी जाना जाता है, ने बीयर की बोतल से वेदिका के सिर पर हमला कर दिया।
लगातार वार से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बार मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सामने आया है। वीडियो में आरोपी पहले महिला पर बोतल से हमला करता दिख रहा है। वह उसके बाल पकड़कर उसे कुर्सी से गिरा देता है। फिर वह उसके चेहरे पर हमला करता है, जिससे खून फर्श पर फैल जाता है।
Raipur Bar Murder Case: महिला 23 दिनों तक अस्पताल में अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ती रही। सोमवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार और पड़ोसियों ने पुलिस स्टेशन जाकर आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की।
पुलिस ने बताया कि आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला का इलाज चल रहा था। परिवार की शिकायत के आधार पर हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज किया गया था। रविवार को इलाज के दौरान जब उसकी मौत हो गई, तो आरोप बढ़ाकर हत्या कर दिया गया।
