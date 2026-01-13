13 जनवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

बोतल से सिर फोड़ा, फिर गले लगाकर रोया… बीयर-बार में गर्लफ्रेंड की हत्या, LIVE Video आया सामने

Murder in Bar: रायपुर के बीयर-बार में हुई सनसनीखेज घटना का LIVE वीडियो सामने आया है, जिसमें बॉयफ्रेंड पर गर्लफ्रेंड की हत्या का आरोप है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 13, 2026

रायपुर बीयर-बार मर्डर केस (photo source- Patrika)

रायपुर बीयर-बार मर्डर केस (photo source- Patrika)

Murder in Bar: रायपुर के मेट्रो बार में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड का सिर शराब की बोतल से मारकर फोड़ दिया। लड़की चिल्लाती रही, लेकिन युवक ने उसके बाल खींचे और उसे ज़मीन पर पटक-पटक कर पीटा। पीटने के बाद युवक लड़की से लिपटकर रोया, फिर भाग गया। घटना आज़ाद चौक थाना इलाके की है।

जानकारी के मुताबिक, लड़की का नाम वेदिका सागर है, जो गीता नगर इलाके की रहने वाली थी। लड़की को मारने वाले का नाम टी. सुनील राव उर्फ ​​शीनू है। पिटाई का लाइव वीडियो भी सामने आया है। हालांकि, पुलिस झगड़े की वजह का पता लगा रही है।

Raipur Bar Murder Case: जानें पूरा मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेदिका और शीनू रिलेशनशिप में थीं। जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शराब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना 21 दिसंबर की है। वे दोपहर में बीयर पीने के लिए एक बार में गए थे। दोनों में बहस हुई, जिसके बाद उनके बॉयफ्रेंड टी. सुनील राव, जिन्हें शीनू के नाम से भी जाना जाता है, ने बीयर की बोतल से वेदिका के सिर पर हमला कर दिया।

लगातार वार से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बार मालिक की सूचना पर पुलिस पहुंची और उसे इलाज के लिए भर्ती कराया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सामने आया है। वीडियो में आरोपी पहले महिला पर बोतल से हमला करता दिख रहा है। वह उसके बाल पकड़कर उसे कुर्सी से गिरा देता है। फिर वह उसके चेहरे पर हमला करता है, जिससे खून फर्श पर फैल जाता है।

23 दिन बाद इलाज के दौरान मौत

Raipur Bar Murder Case: महिला 23 दिनों तक अस्पताल में अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ती रही। सोमवार को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार और पड़ोसियों ने पुलिस स्टेशन जाकर आरोपी के खिलाफ हत्या के आरोप में केस दर्ज करने की मांग की।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। महिला का इलाज चल रहा था। परिवार की शिकायत के आधार पर हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज किया गया था। रविवार को इलाज के दौरान जब उसकी मौत हो गई, तो आरोप बढ़ाकर हत्या कर दिया गया।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

13 Jan 2026 06:08 pm

बड़ी खबरें

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

​​Soumya Chaurasia: सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका! हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज (photo source- Patrika)
रायपुर

पोस्टमार्टम और चोरी की रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं! जल्द शुरू होने वाली है नई व्यवस्था

postmartam report,
रायपुर

Pre-Board Exam: प्री-बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट, DEO ने जारी की फाइनल डेट, जानें पूरा शेड्यूल…

प्री-बोर्ड परीक्षाएं 19 से 24 जनवरी तक (photo source- Patrika)
रायपुर

रायपुर में मिली नई नगरी, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ...

रायपुर में मिली नई नगरी, 2606 ताम्र सिक्कों की मुद्रा निधि और बहुत कुछ... ये खोज बदल देगी छत्तीसगढ़ के इतिहास की दिशा(photo-patrika)
खास खबर

आयुष्मान योजना में 2100 करोड़ का भुगतान अटका

रायपुर
