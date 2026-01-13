बोतल से सिर फोड़ा, फिर गले लगाकर रोया… बीयर-बार में गर्लफ्रेंड की हत्या, LIVE Video आया सामने

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेदिका और शीनू रिलेशनशिप में थीं। जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही शराब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना 21 दिसंबर की है। वे दोपहर में बीयर पीने के लिए एक बार में गए थे। दोनों में बहस हुई, जिसके बाद उनके बॉयफ्रेंड टी. सुनील राव, जिन्हें शीनू के नाम से भी जाना जाता है, ने बीयर की बोतल से वेदिका के सिर पर हमला कर दिया।